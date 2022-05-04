Türkiye Gazetesi

Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma devam ediyor. Araç sahipleri indirim beklentisi içinde, LPG'de bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 TL indirim beklentisi var. Yapılan indirimle birlikte İstanbul'da ortalama LPG litre fiyatı 11.75'ten 10.75'e, Ankara'da 11.97'den 10.97'ye, İzmir'de ise 11.69'dan 10.99'a gerileyecek.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINDA SON DURUM

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.07 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20.33 liradan satılıyor.

Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 22.17 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20.44 liradan satılıyor.

İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 22.17 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20.44 liradan satılıyor.

Brent petrolde düşüş! Yaptırım planları petrolü vurdu: Benzin ve motorinde indirim gözüktü: 2 Mayıs 2022 akaryakıt fiyatları Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla birlikte yükselişe geçen Brent petrol fiyatları, geçtiğimiz günlerde AB ülkelerinin Rus petrolüne yaptırım uygulayacağı iddialarıyla yükselişe geçmişti. Özellikle Çin’de artan koronavirüs vakaları piyasaları tedirgin ederken, Moskova yönetimine karşı uygulanan yaptırımlar petrol fiyatlarını ateşliyor. Yeni haftanın ilk gününde ise Brent petrol yüzde 3’lük düşüş göstererek 104 dolara kadar geriledi. Brent petroldeki bu düşüş ise akaryakıtta indirim beklentisi oluşturdu. Peki benzin ve motorine indirim geldi mi? Petrol fiyatları düştü mü, yükseldi mi? Akaryakıtta son durum ne? İşte 2 Mayıs 2022 Brent petrol ve güncel akaryakıt fiyatları…

Benzine gelen zamlar, vatandaşları LPG’ye yöneltti Son günlerde peş peşe gelen zamlar sonucu benzin ile LPG arasındaki fark 7 liraya ulaştı. 16 lira 90 kuruş seviyesinde seyreden benzinin maliyetinden kaçan vatandaş LPG’ye yöneldi. 9 lira 70 kuruştan satılan LPG daha az maliyetli araç kullanmak isteyen vatandaşların tercihi oldu.