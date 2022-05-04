Türkiye Gazetesi

Fed, küresel piyasalarda son yılların en merak edilen faiz kararını açıkladı. Piyasalarda oluşan beklentilere paralel olarak Fed, politika faizinde 50 baz puanlık artışa gitti.

Fed, bir önceki toplantının yapıldığı mart ayında, 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artırmıştı.

BİLANÇO KÜÇÜLECEK

Amerika Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: İlk etapta bilanço azaltımına Hazine kağıtlarında 30 milyar dolar, mortgage destekli menkul kıymetlerde 17,5 milyar dolar ile başlanacak. İlk 3 ayın ardından bilanço daraltmadan aylık miktar Hazine kağıtlarından 60 milyar dolara ve mortgage destekli menkul kıymetlerde 35 milyar dolara yükseltilecek.

ENFLASYON VURGUSU

Fed Başkanı Jerome Powell, kararın ardından yaptığı açıklamada "Enflasyon hedefin oldukça üzerinde. Ancak ücretlerde de son yılların en hızlı artışları yaşanıyor. İşgücü piyasasında arz ve talebin dengeye geldiğini görüyoruz. Faiz oranlarında artışın devam etmesinin uygun olacağını düşünüyoruz. FOMC, önümüzdeki birkaç toplantıda 50 baz puanlık artışları masada görüyor. Ekonomi gücünü koruyor ve daha sıkı para politikasını kaldırabilir. FOMC, işgücü piyasasına daha çok katılımın olacağını öngörüyor. Bununla birlikte istihdam oluşturma hızı yavaşlayacak. 75 baz puanlık faiz artışı, FOMC'nin aktif olarak değerlendirdiği bir şey değil. Görmeyi beklediklerimizi görürsek, 50 baz puan faiz artırımı gelecek 2 toplantıda masada olacak. Eğer gerek duyarsak, faizi nötr seviyenin ötesine taşımaktan da tereddüt duymayız. Kısa vadeli enflasyon bekleyişleri oldukça yüksek. Savaş ve Çin'deki kapanmalar, manşet enflasyon üzerinde etkili olacak. Enflasyonun doğru yolda olduğuna ilişkin kanıtlar görmek istiyoruz" dedi.

DOLAR 14,72'Yİ GÖRDÜ

Jerome Powell'ın, Fed'in, 75 baz puanlık indirimi "şimdilik" gündemine almadığını açıklaması piyasaları rahatlattı. Dolar düşüşe geçti. Gün içinde 14,85'i gören kur, 14,72'ye kadar geriledi. Ons üzerindeki baskı da kalktı. Altın, küresel piyasalarda yüzde 1'e yaklaşan primle 1890 dolara yaklaştı.

FED faiz kararını açıkladı ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltti. Fed, 22 yıllık aranın ardından faizi 50 baz puan artırdı.

Önden koşan piyasa ‘ofsayt’a düşer mi? | Fed faiz kararı sonrası dolar beklentisi ABD'de ilk çeyrekte 'geçici' olduğu düşünülen bir küçülme var. Ancak istihdam ve ücretler yükselişte. Enflasyon hâlâ çok diri. Bu durumda FED sert oynayacak. Doların faizi artacak, arzı azalacak. Bu senaryoda dolar güçleniyor.

Piyasalar Fed kararına odaklandı! Gram altında düşüş: Bayramın ilk gününde altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? 2 Mayıs altın fiyatları Ramazan Bayramı’nın ilk gününde altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Gözler Fed’in bu hafta içerisinde açıklayacağı faiz kararına odaklanırken, piyasalarda baskı devam ediyor. Haftanın ilk iş gününe düşüşle başlayan gram altın 900 TL’ye kadar geriledi. Ons altın ise 1882 dolardan işlem görüyor. Vatandaşlar ise bayramın ilk gününde “2 Mayıs 2022 altın fiyatları ne kadar? Altın düştü mü, yükseldi mi? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?” sorularını araştırmaya başladı. Öte yandan Fed faiz kararını 4 Mayıs’ta açıklayacak. Uzmanlar ise Fed’in 50 baz puanlık faiz artırımına gideceğine kesin gözüyle bakıyor. Peki Fed’in faiz kararı altın fiyatlarını nasıl etkiler? Altında son durum ne? İşte bayramın ilk gününde güncel altın fiyatları…