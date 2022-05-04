Türkiye Gazetesi

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugn Rusya'ya yönelik altıncı yaptırım paketinin ayrıntılarını açıklamıştı. Avrupa Parlamentosunun toplantısında konuşan von der Leyen, komisyonun "ham ve rafine edilmiş, deniz yoluyla taşınan ve boru hattıyla taşınan tüm Rus petrolüne ithalat yasağı" önerdiğini söyledi. Karar kabul edildikten sonra, ham petrol yasağı altı ay içinde yürürlüğe girecek. Yaptırımların, büyük ölçüde Rus petrolüne bağımlı olan AB üye ülkelerini vuracağını kabul eden von der Leyen, "Bunu yapmak zorundayız" dedi.



Avrupa Birliği'nin, Rusya'ya yönelik petrol ambargosu önerisi sonrası brent petrol fiyatları yükselişe geçti. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda bu akşam saatlerinde yüzde 5 yükselişle 110 doların üzerine çıktı. Brent petrolün varil fiyatı, dünü 105 dolar seviyesinden tamamlamıştı. Bugünkü yükselişe rağmen, FED'in kararının ardından dolarda yaşanan gevşeme üzerine, "şimdilik" pompaya ciddi bir etki beklenmiyor.

FED faiz kararını açıkladı ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltti. Fed, 22 yıllık aranın ardından faizi 50 baz puan artırdı.

LPG'ye 1 TL indirim geliyor LPG litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 TL indirim gelmesi bekleniyor. İndirim pompaya da yansıyacak...