Türkiye Gazetesi

ABD Merkez Bankası Fed, mayıs ayı politika faizini 50 baz puan artırdı. Fed’in kararının ardından açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, resesyona izin vermeyeceklerini söyleyerek piyasalara güvercin mesajı verdi. Bu mesajla dolar kuru küresel para birimleri karşısında gerilemeye başladı. Peki 5 Mayıs 2022 dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL?

DOLAR-EURO NE KADAR?

Fed’in faiz kararının ardından piyasalarda hareketlilik başladı. Vatandaşlar ise dolar kurunu araştırmaya başladı. Fed kararı sonrası piyasalarda dolar/TL 14,78 civarında hareket ediyor. Euro/TL de 15,69 seviyesinde işlem görüyor.

PİYASALARA FED DARBESİ

Karar sonrası yapılan açıklamada genel ekonomik faaliyetin ilk çeyrekte yavaşladığına dikkat çekilirken hanehalkı harcamaları ve işletme sabit yatırımlarının güçlü kalmaya devam ettiği vurgulandı.

Fed'in 1 Haziran'da bilançosunu küçültmeye başlayacağı belirtilen açıklamada, ilk etapta hazine tahvillerinde aylık 30 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde 17,5 milyar dolar azaltılacağı kaydedildi.

Altın fiyatlarına Fed dopingi! Yükselişler başladı: 5 Mayıs 2022 gram, çeyrek ve tam altın ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları ABD Merkez Bankası (Fed) dün faiz kararını açıkladı. Fed’in faiz kararının ardından piyasalarda hareketlilik başladı. Bir haftadır düşüş eğiliminde olan altın fiyatları Fed’in faiz kararı sonrası yükselişe geçti. 1886 dolar seviyelerinde olan ons altın tekrardan 1900 doların üstüne çıktı. Gram altın ise 902 liraya yükseldi. Piyasalardaki hareketlilik vatandaşlar güncel altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki gram ve çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları yükseldi mi? Fed faiz kararını açıkladı mı? 5 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatlarındaki son durum…

FED kararını açıkladı, piyasalar rahatladı! İşte altın ve dolarda yaşanan ilk tepkiler ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltti. Fed Başanı, 75 baz puanlık artış düşünmediklerini söyledi. Piyasada baskı hafifledi; dolar düştü, altın yükseldi.

İslam Memiş: Gümüş, altından da iyi kazandıracak Son dönemde hızla artan enflasyon vatandaşların birikimlerini alternatif yatırım araçlarına yönlendirmelerine zemin hazırlıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, döviz yatırımlarında avro ve sterlindeki fırsatlara dikkat çekerken, altın ve gümüş alımlarının da doğru bir tercih olacağını ifade ediyor.