Türkiye Gazetesi

5 Mayıs Perşembe günü itibariyle sigaraya gelen 2 TL'lik zamla birlikte vatandaşlar, 'Sigaraya zam mı geldi! Sigaraya ne kadar zam geldi?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. 2022 Ocak ve Mart aylarında toplamda 6 TL'lik bir artış yaşanmasının ardından, bugün itibarıyla sigara fiyatlarında son durum araştırılmaya başladı

Son zammın ardından en ucuz sigara 25.50 TL, en pahalı sigara ise 40 TL oldu.

Araştırmalarla kanıtlandı: Ramazan ayında sigarayı bırakmak daha kolay Ramazan ayı sigarayı bırakmak için önemli bir fırsat sağlıyor. Akademisyenler tarafından yapılan bir araştırmada orucun günlük sigara tüketme alışkanlığını azalttığı ortaya çıktı. Araştırmayı gerçekleştiren Doç. Dr. Onur Öztürk, “Özellikle iftar saatinden itibaren bazı teknik dokunuşlar ve medikal tedavilerle beraber sigara bağımlılığının çok daha hızlı bir şekilde önüne geçebiliriz” dedi.

'Sigara içme' uyarısında bulunan ailesine dehşeti yaşattı! Sancaktepe’de ailesiyle yaşadığı evde sigara içen şahıs, ailesi ve astım hastası babası tarafından sigara içmemesi konusunda uyarıldı. Çıkan tartışmanın alevlenmesiyle cinnet getiren şahıs eline aldığı bıçak ile dehşet saçtı. Cinnet getiren oğlu tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan anne hayatını kaybederken baba ile iki kardeş yaralandı. Hastanede tedaviye alınan babanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sigarayı bırakanlarda kalp krizi riski yarı yarıya düşüyor Sigaranın bırakılmasının üzerinden bir yıl geçmesi durumunda kalp krizi riskinde yarı yarıya azalma görüldüğü bildirildi.