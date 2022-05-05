Türkiye Gazetesi

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Avrupa Birliği'nin (AB) Rus petrolüne ambargo uygulayabileceğine ilişkin açıklamalarının ardından Brent petrol tekrardan yükselişe geçti. Öte yandan uzmanlar Fed’in faiz kararından sonra doların gevşemesi ile akaryakıt zammının önüne geçilebileceği belirtildi. Ancak Avrupa ülkelerinin Rus gazına yeni ambargolar getirmesi petrol fiyatlarını tetikledi. Brent petrol şuan 111 dolardan işlem görmekte. Vatandaşlar ise benzin ve motorin fiyatlarına odaklanmış durumda. Ramazan Bayramı öncesinde gelen zamlarla birlikte artış gösteren akaryakıt fiyatları, araştırılmaya başlandı. Peki 5 Mayıs Perşembe günü akaryakıt fiyatlarına zam geldi mi? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar? 1 litre benzin kaç TL? LPG ve mazot ne kadar oldu? İşte pompadaki son durum…

AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM GELDİ Mİ?

Brent petrolün gelen yaptırım haberleriyle birlikte 107 dolara kadar çıkması akaryakıt fiyatlarına zam olarak geri dönmüştü. 30 Nisan gece yarısı itibariyle geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 33 kuruş zam geldi. Zam sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul'da 19,01 liradan 20,34 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 19,11 liradan 20,44 liraya yükseldi.

ABD’DEN RUSYA’YA YENİ YAPTIRIM

Öte yandan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya’ya uygulanacak 6’ncı yaptırım paketini açıklayarak, Rusya’dan ham petrol alımının 6 ay içinde durdurulacağını belirtti. Rusya’dan ham petrol alımının 6 ay içinde aşamalı olarak durdurulacağını belirten von der Leyen, AB ve ortaklarının alternatif tedarik yollarının güvence altına alınacağını kaydetti.

Ambargonun küresel pazara olan etkilerinin en aza indirileceğini ifade eden AB Komisyonu Başkanı, “Böylece Rusya üzerindeki baskıyı en üst düzeye çıkarırken, aynı zamanda kendimiz ve ortaklarımız üzerindeki zararı da en aza indiriyoruz. Ekonomimizin güçlü kalmasını sağlamak zorundayız” dedi.

MOTORİNE ZAM OTOGAZA İNDİRİM

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik ise akaryakıt fiyatlarını nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. Gelen son dakika bilgisine göre ise Cuma gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 32 kuruşluk fiyat artışı olması bekleniyor. Benzinde ise bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Öte yandan Cuma gününden geçerli olmak üzere otogazda 98 kuruş indirim olması bekleniyor.

5 MAYIS 2022 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

5 MAYIS BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,34 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,35 TL

Ankara'da bir litre benzin fiyatı: 20,44 TL

İzmir'de bir litre benzin fiyatı: 20,46 TL

5 MAYIS MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Avrupa yakasında bir litre motorin fiyatı: 22,04 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre motorin fiyatı: 22,06 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 22,16 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 22,17 TL

Brent petrolde düşüş! Yaptırım planları petrolü vurdu: Benzin ve motorinde indirim gözüktü: 2 Mayıs 2022 akaryakıt fiyatları Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla birlikte yükselişe geçen Brent petrol fiyatları, geçtiğimiz günlerde AB ülkelerinin Rus petrolüne yaptırım uygulayacağı iddialarıyla yükselişe geçmişti. Özellikle Çin’de artan koronavirüs vakaları piyasaları tedirgin ederken, Moskova yönetimine karşı uygulanan yaptırımlar petrol fiyatlarını ateşliyor. Yeni haftanın ilk gününde ise Brent petrol yüzde 3’lük düşüş göstererek 104 dolara kadar geriledi. Brent petroldeki bu düşüş ise akaryakıtta indirim beklentisi oluşturdu. Peki benzin ve motorine indirim geldi mi? Petrol fiyatları düştü mü, yükseldi mi? Akaryakıtta son durum ne? İşte 2 Mayıs 2022 Brent petrol ve güncel akaryakıt fiyatları…

Benzine zam geliyor: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak! 29 Nisan akaryakıt fiyatları Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 30 Nisan cumartesi günün itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Motorinde ise herhangi bir artış yok

Petrol fiyatları sert yükseldi! Benzin ve motorine zam gelecek mi? 27 Nisan 2022 güncel akaryakıt fiyatları Rusya’dan son dakika açıklaması ile piyasalarda hareketlilik başladı. Moskova’dan yapılan açıklamada, Bulgaristan ve Polonya’ya doğalgaz akışının durdurulacağı bildirildi. Yapılan açıklama sonrası düşüşte olan Brent petrol yükselişe geçti. Dün 100 dolara kadar gerileyen Brent petrol sabah saatleri itibariyle 105 dolara kadar çıktı. Petroldeki bu hareketlilik ise benzin ve motorin fiyatlarına yanşayacak mı merak konusu oldu. Araç sahipleri, “Benzin ve motorine zam var mı? Brent petrol kaç dolar? Petrol fiyatları yükseldi mi? Akaryakıta indirim var mı?” sorularını araştırmaya başladı. Peki akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar? 1 litre benzin kaç TL? Motorin düştü mü? İşte 27 Nisan 2022 güncel akaryakıt fiyatları…