Türkiye Gazetesi

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Mayıs ayı kira artış oranları belli oldu.

REKOR ARTIŞ

Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mayıs ayı için yüzde 34,46 oldu.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 artış gerçekleşti.

Nisan ayı kira artış oranı belli oldu Nisan 2022 kira artış oranı ne kadar oldu? Kiralara ne kadar zam yapılacak? TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı TÜFE oranlarına göre kira artış oranı belli oldu. Nisan 2022’de kira artış oranı yüzde 29,88 oldu. İşte Nisan 2022 kira artış oranlarının detayları...

Fahiş kira artışına yeni düzenleme! Son dönemde artan kiralar ve kiralara yapılan zamlar cep yakıyordu. Hükümet yeni bir düzenleme ile fırsatçı ev sahiplerine ve fahiş kira artışına karşı harekete geçti. Düzenleme de kira artışına geçici zam sınırlaması, tavan getirilmesi ve 5 yılı dolan kiracıdan rayiç bedel isteme süresinin 8 yıla çıkarılması gibi detaylar mevcut.

Enflasyon açıklandı: Şubat ayı kira artış oranı belli oldu Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Şubat ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Şubat ayı için yüzde 22,58 oldu.