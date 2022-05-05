Türkiye Gazetesi

Piyasalarda Fed rüzgarı esmeye başladı. Amerika Merkez Bankasının (FED) 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesi piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Altın, Dolar ve Euro yükselişe geçti. Öte yandan Nisan enflasyonun beklentilerinin üzerinde gelmesi TL’de değer kayıplarına neden oldu. Yatırımcılar ise “Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Dolar ne kadar olacak?” sorularını sormaya başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Altın pimi çekilmiş bomba gibi” diyerek yatırımcıları uyardı.

“CİDDİ BİR RANT VAR, BU RANT ÇÖZÜLMEDEN ENFLASYON DÜŞMEZ”

Enflasyon verilerini değerlendiren İslam Memiş, piyasadaki fiyatların denetilmesi için acilen bir adım atılmasını gerektiğini vurgulayan Memiş, “Piyasa sistemin önüne geçti. Herkes fiyatlamayı kafasına göre belirliyor. Gıdada, otomotivde, emlakta rant ekonomisi var. Yasa ve kanunların günlük olarak uygulanması gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyonla mücadele kalıcı tedbirlerin bir an önce alınması gerektiğini vurgulayan İslam Memiş, hal yasasının yıllardır çıkmadığını ve çiftçilerin bu durumdan yaşadığı mağduriyetleri dile getirdi. Üreticilerin kazanmadığını belirten Memiş, “Ciddi bir rant var. Bu rant çözülmeden enflasyon düşmez” ifadelerini kullandı.

“ALTIN BORÇLANMAYIN, İKİ KATI ÖDERSİNİZ”

Fed’in enflasyona karşı istikrarlı duruşuna dikkat çeken İslam Memiş, Fed’in adlığı her kararın altını da etkileyeceğini vurgulayarak, “Fed, açıkça bizim sorunumuz enflasyon ve bunu düşürmek için tüm enstrümanları kullanacağız, diyor. Yıl içinde 2 ya da 3 kez 50 baz puanlık faiz artırımına gidecek. Fed, nereye gideceğimizi bilmiyoruz, diyor. Fed’in doların değerini artırması bizi doğrudan ilgilendiriyor. Altının fiyatı onsla yani dolarla hesaplandığı için ister istemez gram altını etkileyecek. Düğün yapacaksanız ucuz bir altın bulamayacaksınız. Altın borçlanmayın, iki katı ödersiniz. Bankaların makas aralıkları açık. Al-satın önüne geçildi. Merkez bankaları bu süreci devam ettirecek." dedi.

“PİMİ ÇEKİLMİŞ BOMBA GİBİ”

Altın için kritik seviyeleri açıklayan İslam Memiş, yatırımcıları uyararak, "Vatandaşlarımız çok iyi biliyor. Jeopolitik risklerde ciddi artış var. Enflasyon dünyada artmaya devam ediyor. Altın fiyatlarının sevdiği ortamdan geçiyoruz. Ons altında agresif yükseliş görmedik. Pimi çekilmiş bomba gibi duran bir altın, gümüş fiyatı var. 900 altı seviyeler bence kalıcı olmayabilir. Temmuzda 1200, yıllık bazda 1400 lira seviyeleri öngörümde değişiklik yok.” açıklamasında bulundu.

Altın fiyatlarına Fed dopingi! Yükselişler başladı: 5 Mayıs 2022 gram, çeyrek ve tam altın ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları ABD Merkez Bankası (Fed) dün faiz kararını açıkladı. Fed’in faiz kararının ardından piyasalarda hareketlilik başladı. Bir haftadır düşüş eğiliminde olan altın fiyatları Fed’in faiz kararı sonrası yükselişe geçti. 1886 dolar seviyelerinde olan ons altın tekrardan 1900 doların üstüne çıktı. Gram altın ise 902 liraya yükseldi. Piyasalardaki hareketlilik vatandaşlar güncel altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki gram ve çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları yükseldi mi? Fed faiz kararını açıkladı mı? 5 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatlarındaki son durum…

FED kararını açıkladı, piyasalar rahatladı! İşte altın ve dolarda yaşanan ilk tepkiler ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltti. Fed Başanı, 75 baz puanlık artış düşünmediklerini söyledi. Piyasada baskı hafifledi; dolar düştü, altın yükseldi.

İslam Memiş: Gümüş, altından da iyi kazandıracak Son dönemde hızla artan enflasyon vatandaşların birikimlerini alternatif yatırım araçlarına yönlendirmelerine zemin hazırlıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, döviz yatırımlarında avro ve sterlindeki fırsatlara dikkat çekerken, altın ve gümüş alımlarının da doğru bir tercih olacağını ifade ediyor.