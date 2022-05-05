Türkiye Gazetesi

TÜİK Nisan ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre dört aylık enflasyon yüzde 31,71 olarak gerçekleşti. Buna göre memur ve memur emeklilerine şimdiden yüzde 24,71 enflasyon zammı, SSK emeklilerine de yüzde 31,71 zam imkanı doğdu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE ZAM İMKANI DOĞDU

Memur ve memur emeklileri yılda iki kez maaşlarını zamlı almakta. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirlenmekte ve geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş zammına yansımakta. Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur, memur emeklisi ve SSK emeklileri için zam imkanı doğdu.

ENFLASYONA BAKILACAK

Memur ve memur emeklileri Temmuz ayında yüzde 7 toplu sözleşme zammı alacak. Dört aylık enflasyon baz alındığında memur ve memur emeklileri için şimdiden yüzde 24,71'lik enflasyon farkı imkanı doğdu. Mayıs ve haziran aylarındaki enflasyon verisiyle zam farkında son oran netleşecek.

TEMMUZ AYINDA NETLEŞECEK

SSK emeklileri de aylıklarına 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor. Dört ay itibariyle bu rakam şimdiden yüzde 31,71'i buldu. Emeklilerin alacağı zam oranı temmuz ayında netleşecek.

TÜİK açıkladı: Nisan ayında enflasyon yüzde 7,25 arttı Son dakika... Merakla bekleniyordu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Nisan ayında enflasyon yüzde 7,25 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 69,97 oldu.

Tek haneli enflasyon 2024 yılına kaldı Başkan Şahap Kavcıoğlu; enflasyonun 2023 sonunda yüzde 12,9, 2024 sonunda ise yüzde 8,3 seviyelerine geleceğini öngördüklerini söyledi.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı: Türkiye istihdamını en çok artıran ülke oldu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyon raporuna ilişkin sunum yapıyor. Kavcıoğlu, "Ekonomimizin istihdam oluşturma kapasitesinin sürekli arttığını gözlemliyoruz. Salgın sonrası istihdam artışlarına sanayi sektörü güçlü katkı veriyor. Türkiye salgın sonrasında OECD`de istihdamını en çok artıran ülke oldu" dedi. Yılsonu enflasyon tahminini de açıklayan Kavcıoğlu "Enflasyon yükseldikçe enflasyon beklentilerinde aralık açılmakta tahmin aralığı genişlemektedir. Bu çerçevede enflasyon tahmin aralığının orta noktası 2022 sonunda yüzde 42,8; 2023 yılsonunda yüzde 12,9; 2024 yılsonunda yüzde 8,3’tür" ifadelerini kullandı.