Türkiye Gazetesi

2022 yılı itibarıyla ocak ve mart aylarında sigaraya paket başına toplam 6 TL'lik artış yapılmıştı. Sektör temsilcileri "Yapılan zamların ardından kaçak sigara pazarı daha da canlanabilir. Mevcut tedbirlerin artırılması gerekiyor. Aksi hâlde hem devlet hem de esnaf büyük gelir kaybına uğrayacak. Bu ticareti elinde bulunduran terör örgütlerine de daha fazla finansman sağlanmış olacak. Bu sebeple denetimlerin ve cezaların artması şart" çağrısında bulundu.

VERGİ KAYBI 30 MİLYAR TL

Türkiye'de tütün ticaretinde yasa dışılık oranı, tahminlere göre yüzde 20’yi aşmış durumda... 2021 rakamlarıyla, 30 milyar adet sigara kaçak olarak satıldı. Devletin buradan vergi kaybı da 30 milyar TL'ye dayandı. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında, yasa dışı sigara, tütün ve tütün mamulleri ticareti suçlarına, 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Buna rağmen kaçağın önüne geçilemiyor. Son olarak İstanbul'da düzenlenen operasyonda beş şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 5 ton kıyılmış tütün ile milyonlarca makaron ele geçirildi.

Sigaraya zam mı geldi! Sigaraya ne kadar zam geldi? İşte son fiyatlar Son dakika zamlı sigara fiyatları araştırılıyor. Geçtiğimiz ay Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre sarmalık kıyılmış tütünde geçerli ÖTV oranı yüzde 40'tan yüzde 55'e çıkarıldı. Bu haber sonrası sigara fiyatlarına zam beklentisi oluşmuştu. Peki sigaraya zam mı geldi! İşte son fiyatlar

Araştırmalarla kanıtlandı: Ramazan ayında sigarayı bırakmak daha kolay Ramazan ayı sigarayı bırakmak için önemli bir fırsat sağlıyor. Akademisyenler tarafından yapılan bir araştırmada orucun günlük sigara tüketme alışkanlığını azalttığı ortaya çıktı. Araştırmayı gerçekleştiren Doç. Dr. Onur Öztürk, “Özellikle iftar saatinden itibaren bazı teknik dokunuşlar ve medikal tedavilerle beraber sigara bağımlılığının çok daha hızlı bir şekilde önüne geçebiliriz” dedi.