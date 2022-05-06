Pandeminin birikimli etkileri, savaş, yükselen döviz kurları, artan emtia fiyatları, enflasyona da olumsuz yansımaya devam ediyor. Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 7,25, yıllık bazda ise yüzde 69,97 artış kaydetti. Üretici fiyatlarında aylık artış yüzde 7,67, yıllık artış yüzde 121,82 olarak gerçekleşti. Yüzde 70'e dayanan enflasyondaki bu seviyeler, 2002 yılından bu yana görülen en yüksek yıllık enflasyon olarak kayıtlara geçti. Yıllık enflasyon mart ayında da yüzde 61,14'e çıkmıştı. Verilere göre;

> Nisanda artışın yüksek olduğu ana gruplar, yüzde 13,38 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 7,43 ile konut, yüzde 6,96 ile giyim ve ayakkabı oldu.

> Geçen yıla göre artışın yüksek olduğu ana gruplar; yüzde 105,86 ile ulaştırma, yüzde 89,1 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 77,64 ile ev eşyası olarak belirlendi.

> Nisanda, endeksteki 409 maddeden 27'sinin fiyatında düşüş gerçekleşirken, 45'inin fiyatında değişim olmadı. 337 maddenin ortalama fiyatında artış gerçekleşti.

> Sanayinin dört sektörünün nisanda yıllık bazda değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 125,88, imalatta yüzde 112,08, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 247,5 ve su temininde yüzde 63,17 artış olarak gerçekleşti.

Yaklaşan yaz mevsimi öncesinde gıda enflasyonunda bir düşüş bekleniyor. Emtia fiyatlarında yaşanan durulmanın da maliyetleri aşağı çekeceği öngörülüyor. Turizm gelirleriyle birlikte döviz kurunun stabil seyretmesi, bütün bu gelişmelerin de enflasyonu bastıracağı tahmin ediliyor.

GEÇEN AY ZAM ŞAMPİYONU KURU SOĞAN

Kuru Soğan    69,30
Kıvırcık    45,27
Domates    42,26
Patates    41,10
Toz Şeker    36,78
Dolmalık Biber    34,78
Sarımsak    34,57
Kesme Şeker    33,70
Muz    28,32
Doğalgaz Ücreti    27,92
Tavuk Eti    27,00
Cipsler    26,88
Mayonez    24,22
Ayran    22,88
Metro Ücreti    21,72
Reçel    21,04
Taksi Ücreti    20,89
Yoğurt    18,67
Kola    17,65
Ayçiçeği Yağı    16,81

BAKAN NEBATİ: SORUNLARI GÖRMEZDEN GELMİYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun herkesin ortak meselesi olduğunu bildirdi. Nebati yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Yüksek enflasyon sebebiyle insanımızın yaşadığı sıkıntıların her birinin farkındayız ve sorunları asla görmezden gelmemiz söz konusu dahi olamaz. Son 20 yılda, millet olarak karşı karşıya kaldığımız her türlü krizden nasıl güçlenerek çıktıysak bugün bu enflasyon belasından da aynı iradeyle kurtulacak, güçlenerek yolumuza devam edeceğiz.

Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Ortak meselemiz Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Ortak meselemiz Sosyal medya hesbaından enflasyona dair açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "ortak meselemiz" diye nitelendirip, Türkiye ekonomisindeki büyümeye dikkat çekti.
Tek haneli enflasyon 2024 yılına kaldı Tek haneli enflasyon 2024 yılına kaldı Başkan Şahap Kavcıoğlu; enflasyonun 2023 sonunda yüzde 12,9, 2024 sonunda ise yüzde 8,3 seviyelerine geleceğini öngördüklerini söyledi.