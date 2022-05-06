Türkiye Gazetesi

Pandeminin birikimli etkileri, savaş, yükselen döviz kurları, artan emtia fiyatları, enflasyona da olumsuz yansımaya devam ediyor. Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 7,25, yıllık bazda ise yüzde 69,97 artış kaydetti. Üretici fiyatlarında aylık artış yüzde 7,67, yıllık artış yüzde 121,82 olarak gerçekleşti. Yüzde 70'e dayanan enflasyondaki bu seviyeler, 2002 yılından bu yana görülen en yüksek yıllık enflasyon olarak kayıtlara geçti. Yıllık enflasyon mart ayında da yüzde 61,14'e çıkmıştı. Verilere göre;

> Nisanda artışın yüksek olduğu ana gruplar, yüzde 13,38 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 7,43 ile konut, yüzde 6,96 ile giyim ve ayakkabı oldu.

> Geçen yıla göre artışın yüksek olduğu ana gruplar; yüzde 105,86 ile ulaştırma, yüzde 89,1 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 77,64 ile ev eşyası olarak belirlendi.

> Nisanda, endeksteki 409 maddeden 27'sinin fiyatında düşüş gerçekleşirken, 45'inin fiyatında değişim olmadı. 337 maddenin ortalama fiyatında artış gerçekleşti.

> Sanayinin dört sektörünün nisanda yıllık bazda değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 125,88, imalatta yüzde 112,08, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 247,5 ve su temininde yüzde 63,17 artış olarak gerçekleşti.

Yaklaşan yaz mevsimi öncesinde gıda enflasyonunda bir düşüş bekleniyor. Emtia fiyatlarında yaşanan durulmanın da maliyetleri aşağı çekeceği öngörülüyor. Turizm gelirleriyle birlikte döviz kurunun stabil seyretmesi, bütün bu gelişmelerin de enflasyonu bastıracağı tahmin ediliyor.

GEÇEN AY ZAM ŞAMPİYONU KURU SOĞAN

Kuru Soğan 69,30

Kıvırcık 45,27

Domates 42,26

Patates 41,10

Toz Şeker 36,78

Dolmalık Biber 34,78

Sarımsak 34,57

Kesme Şeker 33,70

Muz 28,32

Doğalgaz Ücreti 27,92

Tavuk Eti 27,00

Cipsler 26,88

Mayonez 24,22

Ayran 22,88

Metro Ücreti 21,72

Reçel 21,04

Taksi Ücreti 20,89

Yoğurt 18,67

Kola 17,65

Ayçiçeği Yağı 16,81

BAKAN NEBATİ: SORUNLARI GÖRMEZDEN GELMİYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun herkesin ortak meselesi olduğunu bildirdi. Nebati yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Yüksek enflasyon sebebiyle insanımızın yaşadığı sıkıntıların her birinin farkındayız ve sorunları asla görmezden gelmemiz söz konusu dahi olamaz. Son 20 yılda, millet olarak karşı karşıya kaldığımız her türlü krizden nasıl güçlenerek çıktıysak bugün bu enflasyon belasından da aynı iradeyle kurtulacak, güçlenerek yolumuza devam edeceğiz.

Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Ortak meselemiz Sosyal medya hesbaından enflasyona dair açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "ortak meselemiz" diye nitelendirip, Türkiye ekonomisindeki büyümeye dikkat çekti.

Tek haneli enflasyon 2024 yılına kaldı Başkan Şahap Kavcıoğlu; enflasyonun 2023 sonunda yüzde 12,9, 2024 sonunda ise yüzde 8,3 seviyelerine geleceğini öngördüklerini söyledi.