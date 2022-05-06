Türkiye Gazetesi

Konut satışlarında yaşanan artışla birlikte, son 9 yılda Türkiye ekonomisine 41,3 milyar dolarlık katkı sağlandı. Bu kapsamda Atılım Fuarcılık tarafından 7 ülkede gerçekleştirilecek fuarlar, Türk firmalar için önemli iş birliklerinin kapısını açacak. Uluslararası gayrimenkul ve yatırım fuarları ReExpo ve Second Home; Kazakistan, Özbekistan, Libya, Ürdün, Pakistan, Hollanda, Belçika’da gerçekleştirilecek.

Özellikle; coğrafi yakınlık, ve vatandaşlık fırsatları gibi etkenler Kazakistan, Özbekistan, Libya, Ürdün, Pakistan, Rusya, Ukrayna, Hollanda ve Belçika gibi ülkelerin gayrimenkul yatırımlarını Türkiye’ye taşıyor. 25 binden fazla ziyaretçi katılımının beklendiği fuarlarda 100’ün üzerinde uluslararası projenin sergilenmesi bekleniyor. Ayrıca, fuarlar uluslararası ve bölgesel gayrimenkul alıcıları ve yatırımcıları için Türkiye’de yatırım yapma fırsatı sunacak. Son 9 yılda yabancılara satılan konut sayısı 293 bine ulaşırken 2013’ten itibaren İstanbul’da yabancıların aldığı konut sayısı 116 bin 258 iken, bu sayı Antalya’da 67 bin 766 olarak gerçekleşti. Bu sırayı, 14 bin 577 adet konut satışıyla Ankara takip etti.

Konut iş yeri ve arsa satın almanın yeni adresi Avantajlı fiyatlarla konut iş yeri ve arsa satın almanın yeni adresi...

Altını, doları solladı... Konuta yatırım yapan yaşadı Dünya son iki yılda koronavirüs pandemisi ile mücadele ederken pek çok sektör gibi emlak sektörü de hız kesti. İnşaatların durması, enflasyonun yükselmesi ile ev fiyatları son 1 yılda metrekare biriminden yüzde 134,3 artarak 8,656 TL olurken konuta yatırım yapanlar bu süreçten kârlı çıktı.