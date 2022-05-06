Türkiye Gazetesi

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “2022-2025 yılları arasındaki emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınan arsa ve arazi metrekare birim değerlerinde bu yıl yüksek artışlar yaşandı. Mesela Cihangir Caddesi’nin rayiç değeri 23 bin TL seviyesinden, 41 bin TL seviyesine yükseldi. Birçok ilçede yaşanan bu artışlar sebebiyle emlak vergisi bu sene cep yakacak.

Türkiye’de sahip olunan bina, daire ve araziler yüzde 0,1 ile yüzde 0,6 arasında değişen oranlarda emlak vergisine tabi oluyorlar. Vergi oranları arazilerde ve meskenlerde binde bir, diğer binalarda binde iki ve arsalarda ise binde üçtür. Bu oranlar, büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yüzde 100 artırımlı uygulanıyor. Ayrıca taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payı da vergi değerinin yüzde 10’u olarak uygulanmaya devam ediyor” dedi. Özelmacıklı, hiçbir geliri olmayan, gelirleri sadece kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunan ayrıca gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olması hâlinde emlak vergisinden muaf olduğunu söyledi.

Emlak vergisi ödemeleri iade ediliyor! Siz de yararlanabilirsiniz Ödemiş olduğunuz paranızı geri almanız mümkün. Başvuru yapmanız halinde 5 yıla kadar olan kısmı iade ediliyor. Binlerce kişi farkında olmadığı için talepte bulunmuyor. Birçok istisnai durum bulunuyor. Emlak vergisi, ülkenin neredeyse en geniş kitlesini ilgilendiren vergi türü. Gayrimenkul sahiplerinin tamamını ilgilendiriyor.