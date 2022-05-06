Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin ihracatı nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 24,6 artarak 23 milyar 364 milyon dolar, ithalatı da yüzde 34,9 yükselişle 29 milyar 466 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı yüzde 98,1 artışla 6 milyar 102 milyon dolar olarak hesaplandı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 79,3 oldu. Enerji verileri hariç tutulduğunda ihracatın ithalatı karşılama oranı 3,2 puan artarak yüzde 100,9’a yükseldi. Ocak-nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 21,7 artarak 83 milyar 565 milyon dolar, ithalat yüzde 40,1 artarak 116 milyar 73 milyon dolar oldu. Söz konusu dönemde dış ticaret açığı ise yüzde 129,7 artışla 32 milyar 508 milyon doları buldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 72 olarak hesaplandı.

ENERJİ İTHALATINA DÖRT AYDA 20,7 MİLYAR DOLAR ÖDENDİ

TİM Başkanı İsmail Gülle ile düzenlediği toplantıda nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, son dönemde Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle bütün dünyada enerji fiyatlarında artışlar yaşandığına işaret ederek Türkiye’yi de etkileyen bu durumun özellikle ithal fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu söyledi. Nisanda yapılan 23,4 milyar dolarlık ihracatın bütün zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı olduğuna işaret eden Muş, ithalatın ise geçen ay 29,5 milyar dolara çıktığını söyledi. Muş “Enerji kalemi, 7,7 milyar dolarlık pay ile ithalatımızda önemli bir yer tutmayı sürdürmektedir. Nitekim enerji hariç bakıldığında ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 100’ün üzerine çıkmıştır. Bu noktada ocak-nisan dönemi ithalat artışında petrol ve doğalgaz başta olmak üzere, emtia fiyatlarında küresel düzeyde yaşanan artışların etkinliğini sürdürdüğünü görmekteyiz. 2022 Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen 33,2 milyar dolarlık ithalat artışının 20,7 milyar dolarlık kısmı enerji ithalatındaki artıştan, özellikle de doğalgaz ve ham petrol ithalatındaki yükselişten kaynaklanmıştır” değerlendirmesini yaptı.

AVRUPA’YLA KARA YOLU GEÇİŞ SORUNLARI KALICI OLARAK ÇÖZÜLECEK

Hükûmetin, ihracatçılara ihtiyaç duydukları bütün alanlarda destek olmak için var gücüyle çalıştığını ifade eden Muş, 2002’de 14 milyar dolar olan hizmet ihracatının 2021’de 58 milyar dolara ulaştığını dile getirdi. Muş, şunları kaydetti: Yürürlüğe giren yeni desteklerin sağladığı ivmeyle 2022’de hizmet ihracatımızda 68 milyar dolar hedefini aşacağımızdan eminiz. İhracatı Geliştirme AŞ kapsamında ihracatçı KOBİ’lerimiz için tahsis edilen 22 milyar liralık kredi paketindeki kredi üst limiti 10 milyon liradan 15 milyon liraya yükseltilmiştir. Avrupa hattında kara yolundaki transit geçişler konusunda elde ettiğimiz kazanımlarımızı her geçen gün artırmaktayız. Bulgaristan, Macaristan ve Slovakya’dan sonra son olarak Romanya ile de belge sorunu çözülmüştür. Yakın gelecekte Avrupalı muhataplarımızla kara yolu transit geçişleriyle ilgili sorunlarımızı kalıcı olarak sona erdireceğiz.

İSMAİL GÜLLE: TİCARET FAZLASI VERECEĞİMİZ GÜNLER YAKIN

Türk lirası ile gerçekleştirilen ihracattaki yükselişin devam ettiğini vurgulayan TİM Başkanı İsmail Gülle, şöyle konuştu: Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 162 ülkeye toplam 8,7 milyar TL tutarında Türk lirası ile ihracat gerçekleştirildi. Nisan ayında Türk lirası ile ihracat yüzde 55 arttı. Rakamlara enerji hariç bakıldığında bu ay dış ticaret fazlası vermeyi başardık. Enerji hariç ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 101’e yükseldi. Artık net bir şekilde görüyoruz ki, Türkiye ihracatta yaptığı bu atılımın meyvelerini toplamaya başlamıştır. Enerji dâhil doğrudan ‘Dış Ticaret Fazlası’ vereceğimiz günler ise Allah’ın izniyle yakındır.

BİRİM DEĞERİNDE YÜZDE 20'LİK ARTIŞ

> En çok ihracat gerçekleştiren sektörlerde yüzde 53 artışla 3,3 milyar dolara ulaşan kimyevi maddeler ve mamulleri ilk sırada yer alırken, yüzde 11,5 artışla 2,7 milyar dolara ulaşan otomotiv endüstrisi ikinci, yüzde 25,6 artışla 2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren hazır giyim sektörü ise üçüncü sırada yer aldı.

> İhracat birim fiyatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 1,44 dolara yükseldi.

> 2.080 firma, bu ay ilk defa ihracat gerçekleştirdi. Bu ay ihracat yapan firma sayısı ise 48 bin 938 oldu.

İHRACATTA ALMANYA, İTHALATTA RUSYA İLK SIRADA YER ALDI

Nisanda en fazla ihracat yapılan üç ülke yüzde 21 artış ve 2 milyar 1 milyon dolarla Almanya, yüzde 50 artış ve 1 milyar 776 milyon dolarla ABD, yüzde 12,4 artış ve 1 milyar 167 milyon dolarla İngiltere oldu. En fazla ithalat yapılan üç ülke ise yüzde 151,9 artış ve 5 milyar 504 milyon dolarla Rusya, yüzde 37,3 artış ve 3 milyar 294 milyon dolarla Çin, yüzde 5,6 artış ve 2 milyar 9 milyon dolarla Almanya oldu.

Nisan ayında ihracat yüzde 24,6 arttı Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatın nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolara ulaştığını belirterek "Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır." dedi.

1.000 ihracatçıya 1 milyar liralık kredi desteği İhracatçıya finansman desteği sağlamak amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Eximbank işbirliğinde geçtiğimiz ekim ayında kurulan ve 1 Mart’ta faaliyetlerine başlayan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketine (İGE AŞ) iki ayda 4 binin üzerinde başvuru oldu.