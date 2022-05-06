Türkiye Gazetesi

Emtia üreticisi ve ihracatçısı konumunda bulunan Rusya; bu yönüyle, savaşın ülke ekonomisine olumsuz etkilerini minimum düzeyde hissediyor. Buğday, ay çiçeği, petrol ve gaz gibi oldukça hayati ürünlerde ciddi potansiyele sahip ülkede, millî para birimi rublede yaşanan değer kaybı son günlerde tam tersine döndü. Savaş öncesinde 80 seviyesinde bulunan, ardından 158’e kadar yüskelen dolar/ruble paritesi, dün 65 sınırına kadar geriledi. Moskova yönetiminin "ruble ile enerji satma" hamlesi, dolara ruble karşısında hızla değer kaybettirdi. Rusya Merkez Bankası da savaş başında faizleri yüzde 9,5'ten 20'ye çıkarmıştı. Ardından iki indirimle faizler, yüzde 14'e çekildi. Ülkede yıl sonu enflasyonu yüzde 18-23 bandında bekleniyor. Bu yıl Rus ekonomisinin yüzde 8-10 küçülmesi bekleniyor. Dünyanın en büyük doğal gaz üreticisi Gazprom, Avrupa'nın ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını karşılıyor. Şirketin net kârı, 2021'de, bir önceki yıla göre 135 milyar rubleden 2,1 trilyon rubleye çıkarak, tarihin en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Bu arada Kremlin, rublenin altın ve çeşitli emtiaya endekslenmesinin istişare edildiğini de açıklamıştı.

Kremlin'den Avrupa ülkelerine 'Ruble ile ödeme' uyarısı Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Polonya ve Bulgaristan’a doğal gaz tedarikinin durdurulmasına ilişkin, “Bazı ülkeler satın aldıkları gazın ödemesini ruble ile yapmaya karar verirse bu ülkelere gaz sevkiyatı yeniden başlayabilir” dedi.

Macaristan da “ruble”ye geçti Rusya'nın "dost olmayan ülkelere" doğal gaz satışında ruble hamlesine, Avrupa Birliği (AB) tarafında Rus gazından vazgeçmeyi göze alamayan Macaristan olumlu karşılık verdi.