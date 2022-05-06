Türkiye Gazetesi

Vatandaşlar dolar kurundaki fiyat hareketliliğini yakından takip ediyor. Fed’in faiz kararı sonrası hareketli dakikalar yaşayan dolar kurunda son durum ne? Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Dolar kaç TL? İşte 6 Mayıs Cuma günü dolar kurundaki son durum…

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?

Son kapanışını 14.8804 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 14.8792 liradan, satış fiyatı ise 14.8817 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.35'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 15.6569 TL'den yapan euro şu anda 15.6497 TL alış ve 15.6642 TL satış fiyatına sahip.

Fed kararı sonrası altında son durum: Gram altında düşüş! 6 Mayıs çeyrek, tam, yarım altın kaç TL? İşte anlık güncel rakamlar Altın fiyatları yeni güne düşüşle başladı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararının açıklamasıyla altın fiyatlarında dalgalanma başlamıştı. Hafif yükselişe geçen ons altın 6 Mayıs Cuma gününe düşüşle başladı. Ons altın sabah saatleri itibariyle 1874 dolardan işlem görürken, gram altın 896 liradan işlem görmekte. Altın fiyatlarındaki dalgalanma ise vatandaşların gündeminde. Peki altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Yarım ve tam altın ne kadar oldu? İşte 6 Mayıs 2022 güncel ve anlık altın fiyatları…

Piyasalar yangın yerine döndü! İslam Memiş altın için sert şekilde uyardı: Pimi çekilmiş bomba gibi Fed dün akşam kritik faiz kararını açıkladı. Bugün ise Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan kritik veriler sonrasında altın, Dolar, Euro ve borsa yükselişe geçti. Yatırımcılar ise fiyatları yakın takibe almış durumda. Peki altın fiyatları yükselir mi? Hangi seviyeden altın alınır? Dolar kuru ne kadar olur? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarını uyararak tavsiyelerde bulundu. Altın pimi çekilmiş bomba gibi…

Altın fiyatlarına Fed dopingi! Yükselişler başladı: 5 Mayıs 2022 gram, çeyrek ve tam altın ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları ABD Merkez Bankası (Fed) dün faiz kararını açıkladı. Fed’in faiz kararının ardından piyasalarda hareketlilik başladı. Bir haftadır düşüş eğiliminde olan altın fiyatları Fed’in faiz kararı sonrası yükselişe geçti. 1886 dolar seviyelerinde olan ons altın tekrardan 1900 doların üstüne çıktı. Gram altın ise 902 liraya yükseldi. Piyasalardaki hareketlilik vatandaşlar güncel altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki gram ve çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları yükseldi mi? Fed faiz kararını açıkladı mı? 5 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatlarındaki son durum…