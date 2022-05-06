Türkiye Gazetesi

TÜİK’in açıkladığı Nisan ayı enflasyon oranlarını değerlendiren JP Morgan, önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’deki enflasyon oranlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan dev banka, düşüş ve çıkış seviyelerini tarih vererek açıkladı.

ARALIK AYINDA GERİLEME ÖNGÖRÜLÜYOR

Türkiye'de enflasyonun Mayıs ayında yüzde 72 ile tepe yapacağını öngören JP Morgan, Aralık ayına kadar da enflasyonun yüzde 65-75 aralığında kalacağını, Aralık ayında güçlü baz etkisiyle gerilemesini beklediklerini ifade etti.

YIL SONU TÜFE TAHMİNİ YÜZDE 49,5’E ÇIKTI

JP Morgan, dün açıklanan Nisan ayı enflasyon rakamları sonrasında 2022 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 43,5'ten yüzde 49,5'e çıkarırken, 2023 sonu için beklentisini de üzde 15,0'dan yüzde 19,0'a yükseltti.

Enflasyon yüzde 70’e dayandı Tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 69,97 artış kaydetti. Üretici fiyatlarında artış yüzde 120'yi geçti. Yaklaşan yaz mevsimi öncesinde gıda enflasyonunda düşüş bekleniyor. Emtia fiyatlarında yaşanan durulmanın da maliyetleri aşağı çekeceği öngörülüyor.

Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Ortak meselemiz Sosyal medya hesbaından enflasyona dair açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "ortak meselemiz" diye nitelendirip, Türkiye ekonomisindeki büyümeye dikkat çekti.

Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla rakamlar netleşiyor TÜİK 2022 Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 4 aylık enflasyon oranı yüzde 31,71 olarak gerçekleşti. Açıklanan bu veri ile memur ve emekli memurlara zam imkanı göründü. Son rakamlarla birlikte memur ve memur emeklilerine şimdiden yüzde 24,71 enflasyon zammı, SSK emeklilerine de yüzde 31,71 zam imkanı doğdu.