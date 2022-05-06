Türkiye Gazetesi

Milyonlarca kişinin beklediği emekli ve memur zammı kesinleşti. Vatandaşlar, ‘2022 Temmuz emekli maaşı ne kadar?’ diye araştırma yapmaya başladı. ‘Temmuz emekli zammı ne kadar olacak?’ diye merak eden vatandaşlar en düşük emekli aylığının ne kadar olacağını soruyor. Emekli ve memurların beklediği haber geldi. Temmuz zammında önemli gösterge olan ilk 4 aylık enflasyon oranları belli oldu. Peki kim ne kadar alacak, emekli zammı ne kadar olacak? İşte emekli ve memur maaşına ilişkin son gelişme…

TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayı zammı ile milyonlarca vatandaşın maaşlarına zam gelecek. Temmuz ayı maaşlarında belirleyici olan 4 aylık enflasyon verileri dün itibariyle açıklandı. TÜFE nisanda yüzde 7.25, yıllık bazda da yüzde 69.97'ye çıktı. Dört aylık enflasyon yüzde 31.71 olarak gerçekleşti. Mayıs, Haziran oranlarının açıklanmasıyla aylık, maaş zamları kesinleşecek. Enflasyon oranlarıyla beraber refah payı olarak ek zam da yapılacak. İşte 2022'nin ikinci altı ay zamlı memur maaşları ve zamlı emekli maaşları...

MEMUR EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Memur ve memur emeklileri yılda iki defa aylıklarına zam alıyor. Toplu sözleşmeye göre belirlenen maaşlarda 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark meydana gelirse bu fark aylık zammına yansıyor. Temmuz’da yüzde 7 sözleşme zammı alacak olan memur ve memur emeklileri için yüzde 24.71'lik enflasyon farkı imkanı doğdu. Dört aylık verilere göre memur ve emeklilerinin zam oranı da 7+24.71 olarak gerçekleşti. Yüzde 31.71'lik artışa Mayıs, Haziran enflasyonu da eklenecek. Dört aylık enflasyona göre en düşük memur maaşı 6429 liradan 8436 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 4290 liradan 5624 liraya çıkacak. SSK, Bağ-Kur emeklileri de aylıklarına 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR?

Dört ay itibariyle bu rakam şimdiden yüzde 31.71'i buldu. Mayıs, Haziran ayı enflasyon artışı sıfır bile çıksa emekliler yüzde 31.71 artışı garantiledi. Bu durumda en 2000'den önce emekli olan SSK'lıların (en düşük emekli aylığı) aylığı 3 bin 292 liradan 4 bin 336 liraya çıkacak. Bağ-Kur emeklisinin 2 bin 948 lira olan aylığı da 3 bin 882 liraya çıkacak. Emekliler ve memurlar için Ocak ayında Meclis'ten çıkartılan yasalarla ek zam imkânı tanındı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşları 1500 liradan 2500 liraya çıkarıldı. Dört aylık enflasyon oranı dikkate alındığında en düşük emekli aylığı 3300 liranın altında olmayacak.

Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla rakamlar netleşiyor TÜİK 2022 Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 4 aylık enflasyon oranı yüzde 31,71 olarak gerçekleşti. Açıklanan bu veri ile memur ve emekli memurlara zam imkanı göründü. Son rakamlarla birlikte memur ve memur emeklilerine şimdiden yüzde 24,71 enflasyon zammı, SSK emeklilerine de yüzde 31,71 zam imkanı doğdu.