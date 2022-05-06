Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle özellikle Avrupa'da hissedilen ayçiçek yağı krizi, Türkiye'yi de vurdu. Fiyatlar arttı, stokçuluk baş gösterdi. Çiftçileri ayçiçeği ekimine yöneltmek için birçok adım atılırken, Kütahya'nın Simav ilçesinde de çiftçilere yüzde 75 hibe destekli 3,5 ton yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

7 BİN DEKAR ALANDAN 2 BİN 500 TON ÜRETİM BEKLENTİSİ

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, dağıtım töreninde yaptığı açıklamada, Simav'ın tarım arazilerinin yağlık ayçiçeği üretimi konusunda verimli olduğunu söyledi. İlçede 20 köy ve beldede 600 çiftçiyle bugüne kadar uygulanan en büyük tarımsal projelerden birini hayata geçirdiklerini belirten Tokdemir, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 7 bin dekar alana ekilmek üzere 3 bin 500 kilogram yağlık ayçiçeği tohumunu çiftçilerimize teslim ettik. Tohum bedelinin yüzde 75'i Bakanlığımız ve İl Özel İdaresince, yüzde 25'lik kısmı ise çiftçilerimiz tarafından karşılanacak. Geçen yıl 3 bin dekar, önceki yıl ise 1000 dekar alana ektirdiğimiz yağlık ayçiçeklerinden oldukça yüksek verim elde ettik. Dekardan yaklaşık 350 kilogram civarında verim alınmıştı. Bu tohumların ekileceği 7 bin dekar alandan yaklaşık 2 bin 500 ton yağlık ayçiçeği üretimi bekliyoruz."

Tokdemir, bu yıl ekilecek yağlık ayçiçeğinin ilçe ekonomisine yaklaşık 25 milyon lira katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Ayçiçek yağına rakip olacak! Ekim alanı 9 kat arttı Son dönemde Zeytinyağı ve ayçiçek yağına gelen zamlar nedeniyle vatandaş uygun fiyatlı yağ alternatifi arayışına girdi. Vatandaşın cebini rahatlatacak haber ise Edirne'den geldi. Ayçiçek yağı üretiminin büyük bir bölümünü karşılan Trakya bölgesinde çiftçi hem ekonomik getirisi hem verimliliği yüksek olan kanolaya yöneldi. Edirne’de kanola yağı için bitkinin ekimi 11 bin dekardan 90 bin dekara artırıldı.

TMO ihaleyi açtı: Ayçiçek yağında 18 bin tonluk ithalat hamlesi Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Türkiye'de yaşanan ayçiçek yağı krizi sonrası Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) kritik bir hamle geldi. TMO, 18 bin tonluk ithalat için uluslararası ihale açtı.