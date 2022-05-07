Türkiye Gazetesi

Pandemi döneminde hayatımıza giren ‘uzaktan çalışma modeli’ni birçok şirket kâlıcı hale getirirken, uzaktan çalışmaya her 10 şirketten 9’u sıcak bakıyor. KPMG’nin, 530’dan fazla şirketin katılımı ile gerçekleştirdiği ‘Uzaktan Çalışmada Güncel Trendler’ başlıklı araştırmasına göre, şirketlerin yüzde 52’si uzaktan çalışma politikası uygulamayı düşünürken yüzde 37’si zaten hâlihazırda uyguluyor. Bu şekilde bir politika uygulamayı düşünmeyenlerin oranı ise sadece yüzde 5’te kalıyor. Telekomünikasyon ve teknoloji sektörü yüzde 64 ile bu modeli uygulayanların başını çekerken, bu iki sektörde uzaktan çalışmayı değerlendirme aşamasında olanların oranı ise yüzde 27 seviyesinde bulunuyor. Yiyecek, içecek, perakende ve tüketici sektörlerindeki katılımcıların yüzde 90’ı uzaktan çalışma politikası planladıklarını belirtti. Bunların yüzde 40’ı bu politikayı uygulamayı düşünürken yüzde 60’ı şu an uygulamakta olduklarını belirtiyor. Kuruluşların yüzde 55’i uzaktan çalışma politikalarını işleri veya dış faktörlerden ötürü değil çalışanlarının isteklerini karşılamak için hayata geçirdi. Vergi ve yasal uyumluluk yüzde 88 ile uzaktan çalışmayı uygulamak isteyen şirketler için en büyük zorluklar olarak öne çıkıyor. KPMG Türkiye İnsan ve Değişim Hizmetleri Direktörü Jan Erdem Yılmaz, uzaktan çalışmanın yaşamın vazgeçilmez bir parçası hâline geldiğini belirterek “Gerek mevcut çalışanların talepleri gerekse de rekabetin yoğun olduğu yetenek pazarında öne geçme ihtiyacıyla birlikte uzaktan çalışma politikaları yükselişte” dedi.

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