Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Türkiye’nin, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası olumsuz etkilenen ticareti yeniden canlandırmak için Rusya ile yaptığı görüşmeler olumlu sonuç verdi. Bölge ticaretindeki aksamaları dikkate alan Rusya, lojistik transferleri hızlandıracak bir adım attı. Rusya Maliye Bakanlığı tarafından 26 Nisan’da onaylanan mevzuat değişikliği ile Kavkaz, Temruk ve Novorossisk Limanları, ‘tır karnesi’ kullanımına uygun hâle getirildi. Bu durumda Türk tırları kendi çekicileri ile birlikte bu limanlardan geçiş yapabilecek. Ayrıca, tır karnesi uygulamasıyla sürücüler, gümrük geçişlerinde daha az belge ve prosedürle uğraşacak. Böylece gümrük işlemleri hızlanırken, bekleme süreleri azalacak.

350 DOLARLIK TEMİNAT BELGESİNE SON

Bunun yanı sıra, Rusya’nın Kavkaz Limanı’nda kullanılması gereken ve Türk tırlarına 350 dolar kadar ek maliyet getiren teminat belgesi düzenlenmesine ilişkin uygulama da yeni kararın yürürlüğe girmesi ile birlikte geçerliliğini yitirecek. Bu durum, taşıyıcılara maliyet avantajı sağlayacak. Öte yandan, uluslararası ticaretin önemli noktalarında bulunan gümrüklerdeki sorunların aşılması amacıyla çalışmalar devam ederken, yine Rusya’nın Novorossisk Limanı’nda yolcu gümrüğü açılması ile ilgili Ticaret Bakanlığının temaslarının sürdüğü de öğrenildi. Savaşın yol açtığı lojistik krizinin aşılması için Türkiye ve Rusya, geçtiğimiz günlerde yine limanlar konusunda uzlaşmaya varmıştı. Novorossisk Limanı’nda Ro-Ro terminalleri, yolcu gümrük alanları ve kara yolu taşıtlarının bekleme alanları için gerekli olan altyapının hazırlanmasına, Soçi Limanı’nın Ro-Ro gemi seferlerine açılmasına ve küçük gemilerin Kavkaz Limanı’nı kullanabilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştı.

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