Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin “Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması” sonuçlarını açıkladı. Buna göre;

> Türkiye’de en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı pay, geçen yıl, bir önceki yıla göre 0,8 puan azalarak yüzde 46,7’ye geriledi.

> En düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun aldığı pay 0,2 puan artarak yüzde 6,1’e yükseldi.

> Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan ve sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, 1’e yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade eden Gini katsayısı, 2021’de bir önceki yıla göre 0,009 puan azalışla 0,401 olarak tahmin edildi.

> Türkiye’de yıllık ortalama hane halkı kullanılabilir geliri, geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 10,6 artarak 76 bin 733 liraya yükseldi.

> Yıllık ortalama esas iş gelirinde en yüksek artış yüzde 18,2 ile okur-yazar olmayan, en düşük artış ise yüzde 7,6 ile lise altı eğitimli fertlerde kaydedildi.

TÜİK açıkladı: Nisan ayında enflasyon yüzde 7,25 arttı Son dakika... Merakla bekleniyordu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Nisan ayında enflasyon yüzde 7,25 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 69,97 oldu.