Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul’da gece metro seferlerine ara verilmişti. Gelen açıklama ile gece seferleri tekrardan hizmete açıldı. Yapılan açıklamaya göre, 6 metro hattında "Gece Metrosu" seferleri bu sabah saat 06.00 itibariyle başlayan sefer, Pazar günü saat 00.00'a kadar kesintisiz şekilde sürecek.

Gece işletmesi yapılacak hatlar şöyle;

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman (Sanayi Mahallesi-Seyrantepe arası çalışmayacaktır)

M4 Kadıköy-Tavşantepe

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü

ÇİFT ÜCRET TARİFESİ UYGULANIYOR

Gece metrosunda ise çift ücret tarifesi uygulanmaktadır. Gece sefer tarifesinin başlangıcı olan saat 00:30 itibari ile turnikelerden geçiş için kart okuması yaptırıldığında, ilgili kartın dahil olduğu tarife üzerinden çift geçiş ücreti tahsil edilmektedir. Sistem sabah 05:30'da gece seferlerinin bitimi ile birlikte normal tarife üzerinden ücret tahsiline dönmektedir.

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