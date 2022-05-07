Türkiye Gazetesi

Fed’in faiz kararıyla birlikte güçlenen dolar 15 lira sınırında hareketliliğine devam ediyor. Dolardaki fiyat oynamaları ise vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki hafta sonu dolar ne kadar oldu? Dolar ve Euro kaç TL? Euro ne kadar? 7 Mayıs 2022 dolar kurundaki son durum…

DOLAR NE KADAR?

Piyasaların kapalı olduğu hafta sonunda dolar ve euro’nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Son kapanışını 14,9406 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 14,9283 liradan, satış fiyatı ise 14,9530 liradan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

%0,74'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 15,7742 TL'den yapan euro şu anda 15,7330 TL alış ve 15,8155 TL satış fiyatına sahip.

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