Türkiye Gazetesi

Milyonların gözü kulağı 10 Mayıs'ta üçüncü ve son kez toplanacak olan Ek Gösterge Komisyonu'nda. Tekliflerini ve taleplerini hükümet kanadına sunan Memur-Sen, ek gösterge çalışmalarıyla ilgili hükümetten teklif bekliyor. Bu süreçte açıklamalarına devam eden Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, yüksek enflasyon nedeniyle düşen alım gücüne ve 3600 ek göstergenin kapsamına değindi, "Aylık eşel mobil sistemi devreye girsin istiyoruz" dedi.

"'EŞEL MOBİL SİSTEMİ' DEVREYE GİRSİN"

Elazığ'da açıklamalarda bulunan Yalçın, eşel mobil sistemine değinerek, enflasyonist ortamlarda altışar aylık zam almanın ve enflasyon farkıyla bunun teminat altına alınmasının önemli olduğunu ancak yeterli bulmadıklarını ifade etti.

"Enflasyon yüksek olduğu zaman iki zam arasındaki süreçte alım gücü düşüyor" diyen Yalçın, "Onun için bu tip durumlarda istikrarı yakalayana kadarki süreçte mutlaka aylık eşel mobil sistemi devreye girsin istiyoruz. Gelen enflasyon ne ise aylık yansıtılsın, yükselmezse bile en azından alım gücümüzü koruyalım. Eşel mobil sistemini enflasyonist ortamlarda istiyoruz. 'Enflasyonist ortam geçtikten sonra devre dışı bırakabiliyoruz' diyebilirler ona da varız. Ama bu enflasyonist ortamda bu durumumuzu korumak durumundalar" dedi.

"EMEKLİ İKRAMİYESİ VE MAAŞI ARTIRILABİLİR"

Yalçın, 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin gelişmelere değinerek, 3600 ek gösterge konusunda sadece belli meslek guruplarında yapılacak düzenlemenin bir memnuniyet içermeyeceğini söyledi.

Ek gösterge düzenlemesinin herkesin hukukunu gözeten bir düzenleme olması gerektiğine işaret eden Yalçın, şöyle konuştu:

"3600 rakımına herkesin çıkması teknik olarak ek gösterge içerisinde mümkün olmayabilir ama herkesin 3600 ek gösterge düzenlemesi yapılırken emekli ikramiyesi ve emekli maaşı artırılabilir, bu mümkün. Bu nasıl mümkün? Tazminat yansıtma oranları var. Tazminat yansıtma oralarından yukarı doğru 20'şer puan kaldırdığınız zaman direkt emekli ikramiyesi ve emekli maaşına yansıyor. Onun için 3600 ek göstergeyi yukarıdan aşağı doğru bir omurga sistemi gibi düzenlerseniz ki buna göre yapıldı, görev, sorumluluk ve pozisyon boyutuyla ek göstergesi anlamlandırılmış ve takvimlendirilmiş durumda. 3600'ün altında kalanların tazminat oranlarını biraz yukarı doğru çektiğiniz zaman o da amacına ulaşmış olur. Çünkü buradaki esas amaç şu, çalışırken bir katkısı olacağından değil, emekli olduğunda emekli maaşı ve ikramiyesi artsın beklentisinden kaynaklı ek gösterge isteniyor. Bu konudaki önerilerimizi sunduk."

Binali Yıldırım'dan 3600 ek gösterge açıklaması: Sonuçlandırma aşamasına yaklaşıyoruz 3600 ek göstergede son dakika haberi: AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "3600 diye tanımlanan mesele, Çalışma Bakanlığımızın yoğun gündemi olarak devam ediyor ve artık bir sonuçlandırma aşamasına yaklaşıyoruz" dedi. Enflasyonun en sıkıntılı mesele olduğunu söyleyen Yıldırım, "Bizim de hükümetimizin de bir numaralı sorunu ve gündemi enflasyondur" diye konuştu.

3600 ek gösterge düzenlemesi için geri sayım başladı Ek gösterge artışıyla ilgili düzenleme için geri sayım başladı. İlk toplantı 16 Şubat’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında ve sendikaların katılımıyla yapılmıştı. İkincisi de 16 Mart’ta gerçekleştirilen toplantının üçüncüsü yani son toplantı ise 10 Mayıs’ta yapılacak.