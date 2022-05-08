Türkiye Gazetesi

Antalya Limanı'na demirleyen Bahama bayraklı lüks yolcu gemisi Silver Spirit, 420 yolcusuyla QTerminals Antalya Limanı’nda karşılandı. Bu yıl rezervasyonlar doğrultusunda 38 kruvaziyer gemisiyle 35 bin yolcu ağırlamayı beklediklerini söyleyen QTerminals Antalya Genel Müdürü Özgür Sert “QTerminals Antalya, liman tesislerinin kapasitesinden dolayı Akdeniz’de iç ve dış turizm açısından önemli bir rol oynuyor. Kruvaziyer turizmi açısından büyük potansiyele sahip Antalya'yı, Doğu Akdeniz'de yeni bir dönüş merkezi hâline getiriyoruz” dedi.

Kuşadası'na kruvaziyerle 900 turist geldi Pandeminin etkisiyle seyahat kısıtlamaları turizm sektörünü uzunca bir süre olumsuz etkiledi. Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Ege Port Limanı'na kruvaziyerle 900 bölgedeki hareketliliği artırdı.