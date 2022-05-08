Türkiye Gazetesi

Brisa, Şubat 2022 itibarıyla Lassa markasıyla 17 ülkede pazar payı da kazandı. Şirketin toplam cirosu 2,7 milyar TL, FAVÖK büyüklüğü ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 101,5 artışla 795 milyon TL olarak gerçekleşti. Brisa CEO’su Haluk Kürkçü “Pandeminin hafiflemesine dair işaretler aldığımız bu dönemde, durgunluk yaşanan pazarların kısmen canlandığını gözlemliyoruz. Yılın ilk iki ayındaki verilere göre, özellikle doygunluğa ulaştığını gözlemlediğimiz Avrupa yenileme pazarı, binek ve hafif ticari araç lastikleri segmentinde dikkat çeken çift haneli büyümeler kaydetti. Bu şartlar altında, ihracatta elde ettiğimiz performans şirketimizin toplam performansı için büyük önem arz etti. İhracat pazarları arasında denge oluştururken, çalışmalarımıza da ivme kazandırdık. Faaliyet gösterdiğimiz uluslararası pazarlarda Lassa markamız ile önemli bir ihracat sevkiyatı rekoruna imza attık. Brisa tarihinde bir ayda yapılan en yüksek sevkiyat adedine ulaştık ve bugüne kadar ilk çeyrekte ulaşılan en yüksek ihracat rekorunu da kırmış olduk” dedi.

İhracattaki rekora ‘enerji’ gölgesi! Nisanda 23 milyar 364 milyon dolarla tüm zamanların aylık ihracat rekoruna imza atıldı. İhracattaki yüzde 24,6’lık artışa rağmen, enerji kalemindeki 7,7 milyar dolarlık gider sebebiyle ithalat yüzde 34,9 artışla 29 milyar 466 milyon doları buldu. Nisanda dış ticaret açığı yüzde 98 artışla 6,1 milyar dolara çıkarken Ticaret Bakanı Mehmet Muş, enerji hariç bakıldığında ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 100'ün üzerine çıktığını kaydetti.