Türkiye Gazetesi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul'da en ölü sezon olarak nitelendirilen mart ayında otellerin doluluk oranının yüzde 92'yi bulduğunu, bu oranın salgın öncesi dönemde bile yakalanamadığını kaydetti. Kompozit malzemeleri üreten sanayicileri Paris'te bir araya getiren JEC World Fuarı’nda basın mensuplarının sorularını cevaplayan Avdagiç, verilerin Suudi Arabistan'dan 250 bin turist geleceğini gösterdiğini aktararak, “Şu andaki rezervasyonlara göre, mayıs ayında İstanbul'da otellerde yer bulamayacaksınız. Birçok otel şimdiden dolmuş durumda ve toplam doluluk oranı yüzde 98'lere vardı. Haziran ve temmuz ayı için de bu ilginin devam ettiğini görüyoruz” dedi. Türkiye'de fiyatların bu kadar hızlı artmasını gerektirecek bir durum olmadığını belirten Avdagiç, şöyle devam etti: Burada enflasyondaki hızlı gidişatı dikkate alarak ileriye yönelik realist olmayan artışların yapılmaması gerek. Bu noktada üreticiden tüketiciye tüm taraflara sorumluluk düşüyor. Herkesin üzerine düşeni yapması lazım. Eğer süreci doğru yönetirsek, enflasyonu önce yataya döndürüp sonra düşüşe geçirebiliriz.

Günlük kiralamaya talep turizmle artıyor 2022 yılının başından itibaren pandeminin etkisini azaltmasıyla günlük araç kiralamada talep yükseldi.

Turizmci gelirde pandemiyi aştı Türkiye’nin turizm geliri ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 122,4 artışla 5,4 milyar dolara yükseldi. Böylece 2019’un ilk çeyreğindeki 4,6 milyar dolarlık rakam aşılırken, ziyaretçi sayısında da 2019’a yaklaşıldı.