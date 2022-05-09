Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş açıklamasında “20 bin, 40 bin ve 60 bin kilometre olarak sunduğumuz üç farklı Kilometre Satışı uygulamamızla 500 bin TL'ye kadar marka-modelden bağımsız olarak otomobili satın alan tüketicilerimiz için, MTV ve Trafik Sigortası dışındaki lastik değişiminden ağır bakımlara, araç değer kaybına kadar tüm kalemleri Otomerkezi.net olarak biz karşılıyoruz. Kilometre dolduğunda ise satın alınan fiyata, değeri arttıysa değer artışı kadar yüzde yüz geri alım garantisi veriyoruz." dedi. Karakaş 2022’de gerçekleşen satışlarının yüzde 65'inde kredi kullanıldığını belirterek “6.500 başvurudan 4.500’ü reddedildi. Artık sektörümüzün yeni bir satış modeline ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

İkinci elde bayram bereketi Ramazan Bayramı hareketliliği ikinci el otomotiv pazarında yüzleri güldürdü. Özellikle İstanbul’da Türkiye geneline göre son iki haftadır ölçülebilir bir hareketlilik tespit edilirken, Anadolu’nun diğer illerinde de hatırı sayılır bir canlılık oluştu.