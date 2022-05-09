Türkiye Gazetesi

Öğretmen, hemşire, polis ve din görevlilerinin yanı sıra kamu çalışanları da gözünü 3600 Ek Gösterge Komisyonu'nun yarın yapılacak olan üçüncü ve son toplantısına çevirdi. Uzun zamandır gündemde olan 'ek gösterge'de kararın netleşmesi ve taslak teklif haline getirilip Meclis'e sevk edilmesi bekleniyor. Ne zaman yasalaşacağı milyonlar tarafından merakla beklenen 'ek gösterge' sadece memurları değil, aynı zamanda emeklileri de ilgilendiriyor.

3 FARKLI ÖDEME TÜRÜNÜ ETKİLEYECEK

3600 ek gösterge, 3 farklı ödeme türünü doğrudan etkileyecek. Memur maaşları, emekli aylıkları ve emekli olurken alınan ikramiyeler gösterge ile birlikte artacak. Hükümet ve Memur- Sen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu'ndan çıkacak olan kararla doktorların bordroya tabi maaşları dikkate alınarak emekli olduktan sonraki maaş kayıpları telafi edilecek şekilde emekli aylıkları da iyileştirilecek.

12 MUTFAK ÇALIŞMASI YAPILDI

Sabah'ın haberine göre; ek gösterge düzenlemesine ilişkin 12 mutfak çalışması yapıldı. Memur maaşı, memur emekli aylığı ve ikramiyelerde hesaplama kalemi olan ek gösterge uygulaması kadro, hizmet sınıfı, derecelere göre farklılık gösteriyor. Polis, hemşire, öğretmen, din görevlilerinin yanı sıra ek göstergesi 2200'den düşük olanlar, göstergesi olmayanları da kapsayacak şekilde kapsamlı bir çalışma yapıldı.

Hükümet ek gösterge teklifini bugün taraflarla paylaşacak. Dört hizmet kolunun esas olmakla beraber birlikte kamu avukatları, il müdürleri, müftüleri gibi bazı statü gruplarına yönelik de düzenleme yapılacak. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bugüne kadar 12 mutfak çalışması yapıldığını belirterek, "Şimdi istiyoruz geneli kapsayacak şekilde bir teklif gelsin" dedi.

İKRAMİYE VE MAAŞLAR ARTIRILABİLİR

Yalçın, "Ek göstergedeki talebin temel nedeni emekli aylığı ve ikramiyesinin yükseltilmesi. Teknik olarak herkesin 3600 ek gösterge içinde olması mümkün olmayabilir. Ancak düzenleme yapılarken emekli ikramiyesi ve emekli maaşı artırılabilir" değerlendirmesinde bulundu.

"Tazminat yansıtma oralarından yukarı doğru 20'şer puan kaldırdığınız zaman direkt emekli ikramiyesi ve emekli maaşına yansıyor" diyen Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Onun için 3600 ek göstergeyi yukarıdan aşağı doğru bir omurga sistemi gibi düzenlerseniz ki buna göre yapıldı, görev, sorumluluk ve pozisyon boyutuyla ek göstergesi takvime bağlanmış durumda. 3600'ün altında kalanların tazminat oranlarını biraz yukarı doğru çektiğiniz zaman o da amacına ulaşmış olur."

2022'DE YASALAŞMASI BEKLENİYOR

Emekli ikramiyesi ve maaşları için büyük önem arz eden bu düzenlemenin 2022 yılı içerisinde yasalaşması bekleniyor. Öte yandan ek göstergesinin 3600'e yükselmesinin emeklilik, ikramiye, maaşa yansımasının yaklaşık 25 milyar lira civarında olması hesaplanıyor.

EMEKLİ AYLIĞI YÜZDE 25 ARTACAK

Ek göstergenin 2200'den 3600'e yükselmesi durumunda ikramiye ve emekli aylıkları yaklaşık yüzde 25 artacak. Ek gösterge düzenlemesi ile 6 bin lira emekli aylığı olan öğretmenin geliri yaklaşık 1.500 lira, 200 bin lira olan emekli ikramiyesi de 500 bin lira artacak.

Binali Yıldırım'dan 3600 ek gösterge açıklaması: Sonuçlandırma aşamasına yaklaşıyoruz 3600 ek göstergede son dakika haberi: AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "3600 diye tanımlanan mesele, Çalışma Bakanlığımızın yoğun gündemi olarak devam ediyor ve artık bir sonuçlandırma aşamasına yaklaşıyoruz" dedi. Enflasyonun en sıkıntılı mesele olduğunu söyleyen Yıldırım, "Bizim de hükümetimizin de bir numaralı sorunu ve gündemi enflasyondur" diye konuştu.