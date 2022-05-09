Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaş dünyada tüm piyasalardaki durumları tamamıyla değiştirdi. Özellikle ekonomik anlamda yaşanan sıkıntılarla beraber her sektörde olduğu gibi otomotiv sektörü bu bağlamda payını aldı. Çip krizi, lojistik ve ham madde sorunları derken üzerine birde enflasyon sorunu eklenince bu yıl otomotiv sektöründen pek umutlu olunmadığını söylenebilir. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, fiyat yükselişiyle birlikte pazarın geçen seneyi yakalayamayacağına işaret etti.

'PROBLEMLER ÖNÜMÜZDEKİ SENEYE DE YANSIYACAK'

Çip krizinin bu yıl çeyrekler itibariyle yavaş yavaş hafiflemesi beklentisinin gerçekleşmediğini vurgulayan ODD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, “Rusya-Ukrayna savaşı durumu tamamıyla değiştirdi. Bugün arz ve lojistik kaynaklı problemlerin arttığını görüyoruz. Bu problemler daha kompleks, karmaşık ve büyümüş durumda.

Bu sene dünya genelinde yapılan tahminler normal şartlara göre 3-5 milyon adet aracın üretilememesi sonucunu doğuracağını gösteriyor. Arz kaynaklı problemler önümüzdeki seneye de sarkacak” şeklinde konuştu. Tüm bu verilerle araç bulma sorununun bu yıl da devam edeceğinin altını çizen Bozkurt sözlerine şöyle devam etti:

'2023 İÇİN NORMALLEŞME UMUDU'

“İçerisinde bulunulan ortam, lojistikteki sorunlar ve birden fazla sayıdaki belirleyici etmen nedeniyle 2022 yılında bu durum devam edecek gibi görünüyor. Bu durumda 2022’de en önemli konuların başında Türkiye otomotiv sektöründe ilk gündem maddesi bulunurluk olacaktır. Belirsizlikler sürdükçe 2022 yılı için pazar kapanışı tahmininde bulunmak zorlaşıyor. 2022 yılı iç pazar tahminlerine göre geçen seneki iç pazar adetlerini yakalamak büyük başarı olacaktır. 2023 yılının arzı etkileyen faktörlerin tamamı yönünden bir normalleşme yılı olmasını umuyoruz. Ancak şu an için net bir şey söylemek ne yazık ki zor.”

Sadece Türkiye’nin değil dünyanın enflasyonist bir ortamla karşı karşıya kaldığını ifade eden Ali Haydar Bozkurt, “Bunun üzerine enerji fiyatlarında ciddi sıçramalar mevcut. Bu durum da enflasyon artış trendinin devam etmesine neden olacak. FED her ne kadar hızlı bir faiz artırımı döngüsüyle bu enflasyonist ortamı dizginlemeye çalışsa da gerek ülkemizde gerek dünyada enflasyonist ortam 2022’de de devam edecek.

'ARAÇ BULMAK SIKINTIYA SOKACAK'

Bu da ister istemez bütün firmaların, markaların maliyetlerini artıracaktır. Maliyetlerin artması da gerek sıfır kilometre araçlarda gerekse ikinci el araçlarda fiyatların artması ihtimalini yükseltti. Bu durum, araç bulunabilirliğini sıkıntıya sokacaktır” dedi.

Otomotivde teknoloji üssü Türkiye olabilir Yakın gelecekte elektrikli modellerin yanı sıra birbiri ile bağlantılı araçların sayısı artacak. Türkiye otomotiv sektörü ise üretim ve teknolojik altyapı gücü ile dünyadaki önemli oyuncular içinde yer almaya hazırlanıyor.

Otomotive çip ve parite engeli Otomotiv endüstrisinin mart ayı ihracatı, yüzde 6,7 düşüş ile 2,7 milyar dolar oldu. Yılın ilk üç ayında ise ihracat, yüzde 3 düşüşle 7,5 milyar dolara geriledi.

Otomotiv, ihracatta liderliği bırakmıyor 2021 yılını zorlu geçiren otomotiv sektörü, ülke ihracatında 16 yıldır aralıksız sürdürdüğü liderliğini korudu.