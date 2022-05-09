Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 saat süren Kabine Toplantısının ardından önemli açıklamalar yaptı. Enflasyondan mültecilere kadar birçok konuda kritik açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut sektöründe yaşanan dalgalanmalara ilişkin, "Vatandaşlarımızı konut sektöründeki arızi dalgalanmadan korumak amacıyla konut finansmanı konusunda 3 ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz." sözleriyle müjdeyi duyurdu.

KONUT SEKTÖRÜNÜ RAHATLATACAK 3 AYRI PAKET

Vatandaşlarımızı konut sektöründeki arızi dalgalanmadan korumak amacıyla konut finansmanı konusunda 3 ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz. İlk kez konut alacaklara birinci el olmak kaydıyla yüzde 0,99 faizle kredi verilecek.

Mayıs başı itibarıyla yüzde 40'ı tamamlanmış ve asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerinin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayırdık.

1 yıl boyunca konut fiyatlarını duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhüdü veren firmalar, belli rakama kadar 36 ay vade ile finansmandan yararlanabilecek.

Düşük gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik sosyal konut projeleri için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız.

Müteahhitlere, şehir içinde küçük parsellere konut yapmaları için metrekaresi belli fiyatın üzerinde satılmama şartıyla uygun maliyetli kredi kullandıracağız.

(Yeni pasaport) Çip krizi sebebiyle küresel tedarik imkanları zorlaşan pasaport üretimini ülkemizde gerçekleştirecek altyapıyı kurduk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alım gücünde yaşanan zorluğun farkında olduklarının altını çizerek, Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha düzeltileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Sığınmacı kardeşlerimizi göndermeyeceğiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD'ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programında önemli mesajlar verdi. Sığınmacılar hakkında konuşan Erdoğan "Sığınmacı kardeşlerimizi bu topraklardan göndermeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye net mesaj: Yeni bir hikaye yazmanın zamanı geldi Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son yıllarda kuruluş değerlerinden uzaklaşan ve üye ülkelerin kısa vadeli politikalarının etkisi altında kalan AB'nin, Ukrayna Savaşı'yla birlikte kendine yeni bir hikaye yazmasının zamanı gelmiştir" açıklamasında bulundu.