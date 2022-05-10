Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Kamu personelinin merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde bugün yapılacak son toplantı ertelendi. Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi, toplantılardan çıkacak haberi bekliyordu. Sendika temsilcilerinden edinilen bilgilere göre masanın bir tarafında hükûmetin, diğer tarafında Memur-Sen’in oturacağı görüşmeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in programının yoğunluğu gerekçesiyle ileri bir tarihe kaldı. Toplantının yeni tarihi henüz netleşmezken, düzenlemenin bu ay içerisinde Meclis’e sunulması bekleniyor.

MEMUR-SEN TEKLİF BEKLİYOR

3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesinin ardından öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerinin maaş, emekli aylığı ve ikramiyelerinde artış olması beklenirken, çalışmanın kimleri hangi şartlarda kapsayacağıyla ilgili tartışmalar da devam ediyor. Memurlar, 3600 ek gösterge düzenlemesinin kapsamının genişletilmesini istiyor. Daha önceki toplantılarda ve komisyon çalışmalarında hükûmet kanadına tekliflerini ve taleplerini sunan Memur-Sen, ek gösterge çalışmalarıyla ilgili hükûmetten teklif bekliyor.

TARİHÎ FIRSAT OLARAK GÖRÜLMELİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada “Toplu Sözleşme masasında aldığımız ek göstergelerin yeniden düzenlenmesi kararımızda 3. toplantıya kadar Memur-Sen tarafı olarak söyleneceklerimizi aktardık. Şimdi teklifi bekliyoruz. Ek göstergesi olmayan kamu görevlilerini de gösterge kapsamına almak, kamu görevlilerinin ek gösterge düzenlemesindeki asıl muradı olan emekli maaşı ve ikramiyesine dokunacak adımları atmak için hükûmet tarafı bu çalışmayı tarihî bir fırsat olarak kullanmalıdır” demişti. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul da sosyal medyada yaptığı açıklamada “2200 ek gösterge ve göstergesi bunun altında olanlar için; en yüksek devlet memuru maaşının yüzde 55’i, emekliliğe esas aylığın bir birleşeni. Bu yüzde 55’lik yansıtma oranının da yüzde 75'e yükseltilmesini istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı. 3600 Ek Gösterge Komisyonu, ilk toplantısını 16 Şubat’ta, ikinci toplantısını ise 16 Mart’ta yapmıştı.

Son dakika: 3600 ek göstergede son viraj! Milyonların gözü bu toplantıda Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı yarın üçüncü ve son kez toplanacak olan 3600 Ek Gösterge Komisyonu'nda. Hükümet ve Memur- Sen'in taraf olduğu komisyondan çıkacak sonuca bağlı olarak memur maaşları, emekli aylıkları ve emekli olurken alınan ikramiyeler artacak. Ayrıca polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerinin yanı sıra diğer kamu görevlilerine ek gösterge konusu da bu toplantıda netleşecek.

3600 ek gösterge düzenlemesi için geri sayım başladı Ek gösterge artışıyla ilgili düzenleme için geri sayım başladı. İlk toplantı 16 Şubat’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında ve sendikaların katılımıyla yapılmıştı. İkincisi de 16 Mart’ta gerçekleştirilen toplantının üçüncüsü yani son toplantı ise 10 Mayıs’ta yapılacak.