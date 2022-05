Türkiye Gazetesi

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, üreticiden çıkan etlerin fiyatlarıyla oynandığını, fiyat artışının da tüketiciye yansıdığını söyledi. Yem, işletme maliyetleri, tüm girdilerde yüzde 100'ün üzerinde artış yaşandığına işaret eden Tunç “Et fiyatları yüzde 50-60 civarında arttı. İnanın biz geçen seneki yem fiyatlarından alalım, yine 50 liraya et satmaya razıyız ama ciddi anlamda girdi maliyetleri arttığından dolayı bunun altında eziliyoruz” dedi. Et ve Süt Kurumunca ramazan süresince kesimi ve satışı yapılan veya yaptırılan sığır başına yetiştiricilere 2.500 lira destekleme ödemesini hatırlatan Tunç “Bunun yıl sonuna kadar devam ettirilmesini, sadece Et ve Süt Kurumu değil genele yayılmasını istiyoruz. Bütün ruhsatlı mezbahalarda 2.500 lira eğer üreticiye verilirse, insanlar ucuz ete ulaşmış olur çünkü üreticinin zararı bu şekilde giderilmiş olur” diye konuştu.

KURBANLA İLGİLİ SIKINTI YOK

Kurban Bayramı öncesinde hayvan sıkıntısı yaşanmayacağını kaydeden Tunç “Kurbanla ilgili en ufak sıkıntımız yok. Elimizdeki sayılara, verilere baktığımızda Kurban Bayramı'nın rahat şekilde geçeceğini veriler bize söylüyor ama fiyatlar noktasında insanlar geçen seneki fiyatlardan kurbanlık alacağım dediği zaman bu biraz zor. Onun için kurbanlık hissesi için en düşük 2.500 lira gibi bir rakam telaffuz ediliyor, belki biraz daha yukarı doğru olabilir” değerlendirmesini yaptı.

DIŞARI DEĞİL ÜRETİCİ KAZANSIN

Hayvan ithalatına yönelik spekülasyonlara da değinen Tunç, şöyle konuştu: Bazı insanların bununla ilgili sürekli olsun diye gayreti var çünkü rant, gelir var. Bunlar bir elin parmak sayısı kadar kişiler. Bunlara da Türkiye Cumhuriyeti'nin fırsat vereceğini zannetmiyorum. Üreticiler olarak böyle bir şeyin olmasının hiçbir zaman taraftarı değiliz çünkü etin dışarıdan gelmesi, tüketicinin ucuz yemesi demek değil. Burada hem üretici hem tüketici kaybediyor. Böyle bir durumda neden dövizimizi dışarıya verelim, kendi üreticimiz kazansın. İnsanlar bir kilogram alacağına 750 gram alsın ama nihayetinde para ülkemizde kalsın.

ZİNCİR MARKETLERE ‘UCUZ ET’ TEKLİFİ

Zincir marketlerin üretici birlikleriyle irtibata geçmeleri hâlinde ürünün daha ucuza mal edilebileceğini düşündüklerini dile getiren Bülent Tunç “Zincir marketlere böyle bir teklifte bulunduk. İnşallah dönüş olursa vatandaşa daha ucuza kaliteli et yediririz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

