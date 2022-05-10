Türkiye Gazetesi

Demir, çimento, arsa maliyeti, işçilik ve benzeri girdi maliyetlerinin artmasının konut fiyatlarını ciddi şekilde yükselttiğine dikkati çeken Gamador İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murat Karaarslan, hem oturmak hem de yatırım için ev alanların tercihlerinin değiştiğini bildirdi. Karaarslan, konut alımlarında küçük metrekareli evlerin öne çıktığına işaret ederek “İnsanlar başlangıç olarak düşündükleri 1+1 ve 2+1 gibi küçük metrekareli evlere yöneliyorlar, sağladıkları birikimlerle daha büyük evlere bakıyorlar. Bu tür evlerin hem satışı daha kolay oluyor hem de kira amortismanı açısından büyük evlere göre daha cazip yatırım aracı olarak görünüyor” dedi. Geniş ailelerin de konut seçimlerinde ısıtma, temizlik ve aidat giderlerini dikkate aldıklarını belirten Karaarslan, 3+1 ve 4+1 ev almak isteyenlerin de emsallerine göre daha küçük konutlara yatırım yapmayı tercih ettiklerini dile getirdi.

Kerem Nükte Gayrimenkul Ankara Direktörü Muhammet Dinç, konut sektöründe 1+1 ve 2+1 küçük evlerin daha yapım aşamasında hızlı şekilde satılmaya başlandığını ifade ederek “Metrekaresi küçük 1+1 ve 2+1 konutlara tercihin artması kalıcı hâle gelebilir. Bu tür evlerin satışları da daha kolay oluyor. Konut almak isteyenler yatırım için değerlendirdiklerinde küçük metrekareli konutların kira getirisine baktıklarında daha hızlı karar veriyor” diye konuştu.

Konut destek paketinin detayları belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı konut destek paketlerinin detayları netleşti. Söz konusu destek paketleriyle konut arzının artırılması ve destek alan firmaların konut fiyatlarını sabit tutması amaçlanıyor.

Altını, doları solladı... Konuta yatırım yapan yaşadı Dünya son iki yılda koronavirüs pandemisi ile mücadele ederken pek çok sektör gibi emlak sektörü de hız kesti. İnşaatların durması, enflasyonun yükselmesi ile ev fiyatları son 1 yılda metrekare biriminden yüzde 134,3 artarak 8,656 TL olurken konuta yatırım yapanlar bu süreçten kârlı çıktı.