Türkiye Gazetesi

Bir süredir düşüşte olan altın fiyatları doların sabitlenmesiyle yükselişe geçti. Ons altın 1863 dolardan işlem görürken, gram altın yüzde 0,65 yükselişle 905 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 1.495 liradan işlem görüyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? 10 Mayıs 2022 altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? İşte güncel anlık altın fiyatları…

ALTIN NE KADAR? (10 MAYIS)

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 904,62

Satış: 904,79

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Alış: 1.478,03

Satış: 1.512,10

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 2.946,81

Satış: 3.024,20

TAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 6.096,86

Satış: 6.251,86

Altın fiyatları hafta sonu ne kadar oldu? Çeyrek ve gram altın kaç TL? Altın fiyatları yükseldi mi? 7 Mayıs 2022 altın fiyatları Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Özellikle Fed’in faiz kararı ve Çin’de devam eden karantina süreçleri altın fiyatlarında hareketliliğe neden oluyor. Vatandaşlar ise altın fiyatlarını yakından takip ediyor. 7 Mayıs Cumartesi gününe 1884 dolarla başlayan ons altın düşüşünü sürdürüyor. Gram altın ise 905 liradan işlem görmekte. Peki hafta sonu altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek ve gram altın ne kadar? Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Çeyrek altın kaç TL? İşte 7 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları…

Dünyanın 45 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak! Karadeniz’de altın değerinde rezerv Karadeniz gazıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, dünyanın ihtiyacını 45 yıl boyunca karşılayacak enerji stokuna sahip olduğunu belirtti. Doğal gaz rezervine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, “Bu daha başlangıç, arkası da gelecek. Büyük bir servetin üzerindeyiz ve Karadeniz'in sahili boyunca büyük enerji yataklarına sahibiz.” ifadelerini kullandı.

Fed kararı sonrası altında son durum: Gram altında düşüş! 6 Mayıs çeyrek, tam, yarım altın kaç TL? İşte anlık güncel rakamlar Altın fiyatları yeni güne düşüşle başladı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararının açıklamasıyla altın fiyatlarında dalgalanma başlamıştı. Hafif yükselişe geçen ons altın 6 Mayıs Cuma gününe düşüşle başladı. Ons altın sabah saatleri itibariyle 1874 dolardan işlem görürken, gram altın 896 liradan işlem görmekte. Altın fiyatlarındaki dalgalanma ise vatandaşların gündeminde. Peki altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Yarım ve tam altın ne kadar oldu? İşte 6 Mayıs 2022 güncel ve anlık altın fiyatları…