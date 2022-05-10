Türkiye Gazetesi

Konut fiyatları son dönemde enflasyon ve döviz kuru kaynaklı olarak yükseldi ancak bunun ardında başka bir sebep daha yatıyor. 2019 yılında patlak veren koronavirüs salgını sonrası herkesin evlerine çekilmesi ve daha izole bir hayat tarzına yönelmesi, ardından gelen 'uzaktan çalışma' modelinin birçok işyeri tarafından benimsenmesi ilgiyi büyük şehirlerden sahil kentlerine doğru kaydırdı.

ARTIŞ ORANI YÜZDE 300'Ü BULDU

Evden çalışma ile birlikte sahil kentlerine olan talep arttı, bu bölgelerde hem kira hem de satış fiyatları adeta uçuşa geçti. Sahillerde ev fiyatları İstanbul'la yarışır hale gelirken, İstanbul'da ortalama m2 satış fiyatı 12 bin civarındayken bu fiyat Muğla'da 18 bini geçti. Birçok bölgede artış oranları yüzde 300'ü aşarken, kimi bölgelerde ise aylık kiralar satış fiyatlarını yakalamaya başladı.

Sabah'ın haberine göre; Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) ve Endeksa.com işbirliği ile hazırlanan 'İkinci El Konut Piyasası Raporu', Aydın'da fiyatların İstanbul'u yakaladığını doğruladı. Rapora göre en fazla konut satışı olan 50 il içerisinde en fazla değer artışı Mersin, Aydın ve Antalya'da yaşandı. Konut fiyatlarının en yüksek olduğu iller ise Muğla, İstanbul ve Aydın oldu.

MUĞLA İSTANBUL'U GEÇTİ

Mersin'de konut fiyatları yıllık bazda yüzde 158 arttı. Ortalama metrekare satış fiyatı 6.172 TL'ye çıktı.

Aydın'da konut fiyatları son bir yılda yüzde 153 artış gösterdi, ortalama metrekare satış fiyatı ise 11.204 TL oldu.

Antalya'da ise konut fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 148. Ortalama konut metrekare satış fiyatları ise 9.861 TL.

Muğla'da da metrekare fiyatları İstanbul'u geçmiş durumda. Muğla'da ortalama metrekare fiyatı 18.568 TL. İstanbul'da bu rakam 12.102 TL.

İstanbul'da ikinci el konutların ortalama satış fiyatı 1.4 milyon TL civarındayken, Muğla'da ortalama fiyat 2.5 milyon TL'yi buluyor.



Muğla'da da metrekare fiyatları İstanbul'u geçti. Muğla'da ortalama metrekare fiyatı 18.568 TL iken İstanbul'da bu rakam 12.102 TL.

İLK ÇEYREKTE 320 BİN KONUT SATILDI

Rapora göre 2022 yılı 1. çeyrek sonu itibarıyla Türkiye genelinde konut fiyatlarında yıllık yüzde 127 artış yaşandı. İlk çeyrekte Türkiye'de ortalama konut metrekare satış fiyatı 7.395 TL, ortalama amortisman süresi 19 yıl, ortalama pazarlama süresi ise 63 gün oldu.

2022 yılının 1. çeyreğinde 320 bin 63 adet konut satışı gerçekleşti. Konut satışları 2021 yılının 4. çeyreğine göre yüzde 41 azalırken; geçen senenin aynı dönemine göre ise yüzde 22 artış göstermiş oldu.

SATIŞLARIN SADECE YÜZDE 18'İ İSTANBULDA

İlk çeyrekteki konut satışlarının yüzde 18'i İstanbul'da gerçekleşti. Konut fiyatları 1 yılda yüzde 147 arttı. 57 bin 836 adet konut satıldı.

Ankara'da 29 bin 328 adet konut satışı yapıldı. Fiyatlar son 1 yılda yüzde 116 oranında artış gösterdi, ortalama metrekare satış fiyatı 5.352 TL oldu.

Konut satışlarının yüzde 6'sının gerçekleştiği İzmir'de 19 bin 112 adet satış oldu ve konut fiyatları son 1 yılda yüzde 119 artış gösterdi. Ortalama metrekare satış fiyatı 9.448 TL'yi buldu.

En fazla konut satışı olan 50 il içerisinde en fazla stok da İstanbul'da. 1. çeyrek sonu itibarıyla İstanbul'da 308.402 adet konut stoku bulunuyor. Stok adedi, Ankara'da 156.927 adet, İzmir'de ise 91.127 adet.

YÜKSEK FİYATLARIN BAŞLICA NEDENLERİ...

Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, "Son dönemde emlak sektöründeki yüksek fiyatların başlıca birkaç nedeni var; pandemi etkisi, döviz kurundaki dalgalanmalar, inşaat maliyetlerinin artması ve konut arzının talebin altında kalması. İnşaat girdi maliyetlerinin artması birinci el konut fiyatlarını yükseltirken, hem talebin ikinci el konuta yönelmesine hem de piyasanın yükselmesi nedeniyle ikinci el konutta fiyat artışına neden olabiliyor" diye konuştu.

Daha açıklama bitmeden konut fiyatları fırladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı ardından duyurduğu 'konut faizi' müjdesinin ardından, bazı ev fiyatlarında 200 bin TL'ye varan artış yapıldığı görüldü.

Konut destek paketinin detayları belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı konut destek paketlerinin detayları netleşti. Söz konusu destek paketleriyle konut arzının artırılması ve destek alan firmaların konut fiyatlarını sabit tutması amaçlanıyor.