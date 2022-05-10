Türkiye Gazetesi

Dolar kurundaki yükseliş devam ederken altında fiyatlarında hareketlilik başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise yatırımcılara uyarılarda bulundu. Haziran ve Temmuz ayarlarını işaret eden İslam Memiş, doların bu aylarda zirveleri zorlayabileceğini belirtti. Peki altın ve dolar yükselmeye devam edecek mi? Hangi seviyeden altın ve dolar bozdurulur? İşte bu soruların cevapları…

“BU BANT ARALIKLARINI YAKINDAN TAKİP EDİN!”

Dolar ve altındaki yükselişlerin devam edeceğini belirten İslam Memiş, yatırımcılara fırsat aralığını belirterek, "Dolar kuru uzun bir aradan sonra yurtiçi piyasalarda 15 Lira seviyesinin üzerine yükseldi. 15.30 Lira seviyesini güçlü bir destek seviyesi olarak kısa vade için takip edeceğiz. Kısa vade için takip ettiğimiz bant aralığı aşağıda 14.80 yukarıda 15.30 Lira bant aralığı. Yatırımcılar bu bant aralıklarını yakından takip etmesi gerekiyor'' ifadelerini kullandı.

“HAZİRAN VE TEMMUZ AYLARINDA ZİRVE YAPACAK”

Haziran ve Temmuz aylarını işaret eden İslam Memiş, bu aylarda yeni zirvelerin görülebileceğini belirterek şunları söyledi:

''Özellikle Temmuz aylarında yeni zirveler gündeme gelebilir. 15 Lira seviyesinin altına sarkma yaşanırsa dövizle ticaret yapanlar ve döviz borcu olanlar bu fırsatı değerlendirmeli diye düşünüyorum. Özellikle dolar endeksinin 104 seviyesinde olduğu bir gündeyiz. Muhtemelen de yıl içerisinde bu yükselişler devam edecek"

PİYASADAKİ BASKILARA DİKKAT!

Amerika Merkez Bankası’nın (FED) yıl içinde toplamda 150 baz puan faiz artırımı yapabileceğini söyleyen İslam Memiş, Fed’in faiz kararlarının piyasaları nasıl etkileyeceğini değerlendirdi. Memiş, dolardaki fiyat düşüşlerin geçici olduğunu belirterek, "Doların her geri çekilmesi veya 15 Lira seviyesinin altındaki rakamlar orta ve uzun vade için kalıcı olmayacağını da bize göstermiş oluyor" ifadelerini kullandı. Piyasadaki baskılardan dolayı diğer emtia fiyatlarında düşeceğini belirten İslam Memiş, altın-gümüş ve kripto paralarda düşüşlerin olacağını söyledi.

AL-SAT YAPANLARI UYARDI

Bankalar üzerinden altın al-sat yapacakları uyaran Memiş, "Gümüş ve altın fiyatlarının veya döviz kurlarının ekranda gördüğü fiyatlar ile alakası olmadığını tekrar belirtmek isterim" açıklamasında bulundu.

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