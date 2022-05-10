Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut finansmanında üç yeni kredi paketini bugün açıkladı. İki paket ev sahibi olmak isteyenler için kamu bankaları üzerinden 10 yıl vade ile yüzde 1’in altında geri ödeme imkanı sağlıyor. Peki yeni kredi paketiyle konut alacaklar ne kadar ödeyecek?

DETAYLAR PAYLAŞILDI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise üç yeni krediyle ilgili detayları paylaştı. İşte detaylar;

"İlk Evim Konut Finansman Paketi" ile yalnızca birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 2 milyon TL değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli kredi verilecek.

TAKSİT TUTARLARI BELLİ OLDU

Bu paket üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların yıllık borçlanma maliyeti yüzde 12.7 ila 13.1 arasında değişiyor. 2 milyon TL kredi çeken bir kişinin KKDF, BSMV ve diğer giderler hariç 10 yıllık vade sonundaki toplam ödemesi 3 milyon 426 bin 674 TL olacak ve bu parayı 28 bin 556 TL'lik taksitler halinde ödeyecek.

YÜZDE 50 ŞART ARANIYOR

Genişletilmiş Konut Finansman Paketi'nde ise Liralaşma stratejisini desteklemek amacıyla en fazla 2 milyon TL'lik konut değerinin en az yüzde 50'sinin 01.04.2022 tarihinden önce açılmış döviz hesaplarının yahut hurda altının TCMB'ye satımı ile karşılanması şartıyla aranacak. Bu pakete ikinci el konutlar da dahil edilirken 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizle konut kredisi sağlanacak.

Konut alım satımında dikkat çeken döviz hesabı ve altın detayı Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut alım-satımı için 3 yeni uygulama ve kampanyayı açıkladı. Erdoğan, "İlk Evim Konut Finansman", "Genişletilmiş Konut Finansman" ve "İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti" paketlerini duyurdu. Açıklanan yeni pakette ilk defa ve tek konut sahibi olacak vatandaşlara yönelik destek ile döviz hesabı ve altın detayı dikkat çekti.

Rakamlar dudak uçuklattı: Konut fiyatları arttı, sahiller İstanbul'u yakaladı Pandemi döneminde özellikle İstanbul'daki büyük şirketlerin 'uzaktan çalışma' modeline geçmesi ve bunun bazı şirketler tarafından kalıcı hale getirilmesi, sahil bölgelerine ve yazlık alanlara olan ilginin artmasına neden oldu. Hem kiralar hem de satış fiyatları fırladı, birçok şehir İstanbul'la yarışır duruma geldi. İstanbul'da ortalama m2 satış fiyatı 12 bin iken, Muğla'da bu rakam 18 bini geçti.

Daha açıklama bitmeden konut fiyatları fırladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı ardından duyurduğu 'konut faizi' müjdesinin ardından, bazı ev fiyatlarında 200 bin TL'ye varan artış yapıldığı görüldü.