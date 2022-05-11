Türkiye Gazetesi

Önder Çelik | İSTANBUL

Derimod Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Zaim, ünlü İtalyan ayakkabı markası Geox’un Türkiye’de üretim yaptırmayı planladığını, yakında mağazalarında da satışa başlayacaklarını söyledi. Ünlü bir Alman ayakkabı zincirinin de Türkiye’de üretim planları olduğunu duyduklarını ifade eden Zaim “İyi fiyatla, kaliteli üretim yapan Türkiye ön plana çıktı” dedi. Ayakkabıyı AB’ye pazarlamak için harekete geçeceklerini anlatan Zaim, “Bu hedef doğrultusunda Almanya’da şirketimizi açtık. Eylülde Almanya’daki güçlü pazar yerleri ile başlayacağız. İlerleyen süreçte kendi sitemizi açacağız, ardından da mağazalar gelecek” dedi. Yurt içinde 88, yurt dışında 16 mağazaları olduğunu anlatan Zaim, bu yıl yurt içinde 4, yurt dışında 5 mağaza açacaklarını yurt dışındaki mağaza sayısını 2023 sonuna kadar 25’e çıkaracaklarını söyledi. Kıştan yaza fiyatlara yüzde 50 civarında zam yapıldığını anlatan Zaim, bu oranın yabancı markalarda iki kata ulaştığını kaydetti.

Ayakkabının ‘star’ları Türklerle büyüyecek Türkiye, dünya markalarının yeni 'hub' noktası oluyor. Küresel ayakkabı devleri Nine West ve Lotto, FLO tarafından Türkiye'de üretilerek 40'ı aşkın ülkeye ulaşacak.