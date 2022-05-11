Türkiye Gazetesi

11 Mayıs 2022 Çarşamba günü altın fiyatlarındaki hareketlilik ve son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Fed’in 50 baz puanlık faiz artırıma gitmesi ve Çin’de artan vaka sayılarına karşılık kapanma riskinin oluşması altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Özellikle dolar kurundaki sert yükseliş fiyatları ateşledi. Peki altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Gram ve tam altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte 11 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları…

11 MAYIS ÇARŞAMBA ALTN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

11 Mayıs 2022 Çarşamba gününde de altın fiyatları yükselişine devam ediyor. Gram ve çeyrek altında hareketlilikler yaşanırken, ons altında ufak bir gerileme söz konusu.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 902,42 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 906,79 lira satış fiyatı 906,99 liradan işlem görüyor.

Gram altın alış: 906,79 TL

Gram altın satış: 906,99 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.055,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 5.985,00 TL satış fiyatı 6.079,00 TL üzerinden işlem görüyor.

Cumhuriyet altını alış: 5.985,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.079,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.038,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 2.891,69 TL alış ve 2.964,74 TL satış fiyatına sahip.

Yarım altın alış: 2.891,69 TL

Yarım altın satış: 2.964,74 TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.519,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak bugün 1.450,38 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.482,37 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Çeyrek altın alış: 1.450,38 TL

Çeyrek altın satış: 1.482,37 TL

Altın fiyatlarında hareketlilik! Tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? 10 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları Altın fiyatlarındaki hareketlilik haftanın ikinci gününde de devam ediyor. Dolarda yükselişin durmasıyla altında yukarı yönlü hareketler başladı. Ons altın 1863 dolardan işlem görürken, gram altın yüzde 0,65 yükselişle 905 TL’den işlem görüyor. Altındaki hareketlilik ise yatırımcıların gündeminde. Peki altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Altın fiyatlarında son durum ne? İşte 10 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları…

Dünyanın 45 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak! Karadeniz’de altın değerinde rezerv Karadeniz gazıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, dünyanın ihtiyacını 45 yıl boyunca karşılayacak enerji stokuna sahip olduğunu belirtti. Doğal gaz rezervine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, “Bu daha başlangıç, arkası da gelecek. Büyük bir servetin üzerindeyiz ve Karadeniz'in sahili boyunca büyük enerji yataklarına sahibiz.” ifadelerini kullandı.

Altın fiyatları hafta sonu ne kadar oldu? Çeyrek ve gram altın kaç TL? Altın fiyatları yükseldi mi? 7 Mayıs 2022 altın fiyatları Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Özellikle Fed’in faiz kararı ve Çin’de devam eden karantina süreçleri altın fiyatlarında hareketliliğe neden oluyor. Vatandaşlar ise altın fiyatlarını yakından takip ediyor. 7 Mayıs Cumartesi gününe 1884 dolarla başlayan ons altın düşüşünü sürdürüyor. Gram altın ise 905 liradan işlem görmekte. Peki hafta sonu altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek ve gram altın ne kadar? Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Çeyrek altın kaç TL? İşte 7 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları…