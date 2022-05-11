Türkiye Gazetesi

Hafta başında yükselişe geçen Dolar/TL Çarşamba gününde de yükselişine devam ediyor. 20 Aralık’tan bu yana ilk defa 15 TL’nin üstüne çıkan dolar, piyasalarda oluşan baskı ve jeopolitik krizle değer kazanmaya devam ediyor. Özellikle Fed’in faiz kararı ile güçlenen dolar bugün 15 TL’nin üzerine çıkmış durumda. Peki 11 Mayıs 2022 dolar kurunda son durum ne? Dolar ne kadar? 1 dolar kaç TL?

DOLAR NE KADAR?

Dolar alış fiyatı 15,3326 TL,

Dolar satış fiyatı 15,3418 TL

EURO NE KADAR?

Euro alış fiyatı 16,1767 TL,

Euro satış fiyatı 16,2032 TL

11 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları: Çarşamba günü altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek, gram ve tam altın kaç TL? Altın fiyatlarındaki hareketlilik haftanın üçüncü gününde de devam ediyor. Vatandaşlar altın fiyatlarını yakından takip ederken güncel fiyatlar merak konusu oldu. ABD Merkez Bankasının (FED) yüzde 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesi piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Özellikle dolar kurundaki yükseliş altın fiyatlarını da etkiledi. Çeyrek ve gram altın yükselişini sürdürürken ons altın düşüşe geçmiş durumda. Peki 11 Mayıs 2022 altın fiyatları ne oldu? Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Gram, çeyrek, tam ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? 11 Mayıs Çarşamba günü güncel altın fiyatları…

Erdoğan, ‘Hedef 10 milyar dolar’ diyerek duyurdu: Kazakistan’la 15 yeni anlaşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülke arasında 10 milyar dolarlık bir ticaret hacminin yakalanmasının hedeflendiğini belirterek, bu bağlamda 15 anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

20 Aralık’tan bu yana ilk kez! Dolar kritik sınırı geçti: 10 Mayıs 2022 dolar ne kadar oldu? 1 Dolar kaç TL? Haftanın ikinci iş gününde dolar kurundaki hareketlilik vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son günlerde yükselişe geçen dolar fiyatları 10 Mayıs Salı gününde de yükselişini sürdürüyor. Uzun süredir 13 ile 14 lira arasında sıkışan dolar kuru, yeni güne yükselişle başladı. Dolar şuan 15,14 liradan işlem görürken, Euro 16 liradan işlem görmekte. Peki dolar ne kadar oldu? Dolar kuru yükseldi mi, düştü mü? Euro kaç TL? İşte 10 Mayıs 2022 döviz kurlarında son durum…