Türkiye Gazetesi

WGC tarafından yayınlanan raporda, altın fiyatlarının tüm baskılara rağmen güçlendiği ve giderek daha şahin merkez bankası söylemine cevap verdiği belirtildi. Analistler ise “Bu, Şubat 2016’dan bu yana en güçlü olan bir önceki aya göre yüzde 77 daha düşük olsa da, bu yıl tanık olduğumuz kaliteye kaçış ivmesini koruyarak, üst üste dördüncü giriş ayı oldu. Altın fiyatı, getiriler keskin bir şekilde yükselirken ve ABD Doları önemli ölçüde güçlenirken, ay boyunca baskıyla karşı karşıya kaldı ve giderek daha şahin merkez bankası söylemine cevap verdi.” değerlendirmesinde bulundu.

YÜKSEK ENFLASYONA RAĞMEN ALTIN ALIMLARI DEVAM EDİYOR

Bölgesel altın piyasalarına bakıldığı zaman ise en güçlü yatırım talebi Avrupa’da görüldü. Avrupa’da listelenen fonlar geçen ay 26 tonluk giriş görerek bölgesel varlıklarını 1,692 tonluk seviyeye çıkardı. Bölgesel girişlerde ise İngiltere, Almanya ve Fransa’da aşırı bir yoğunlaşma yaşandı. Analistler ise bu durumu şöyle değerlendirdi;

“İsviçre’de listelenen fonlar, küçük net çıkışlarla trendi destekledi. Avrupalı yatırımcılar, enerji arzına ilişkin endişeler, daha yavaş ekonomik büyüme ve jeopolitik huzursuzluklarla alevlenen rekor düzeydeki enflasyonun arka planında altın satın almaya devam ediyor”

Analistlere göre, ay boyunca faiz oranı beklentileri yükselirken, yatırımcıların yavaşlayan ekonomik büyüme ve yüksek enflasyonla ilgili endişeleri arttırdı. Bu durum ise altın ve emtia madenlerine yaradı.

“FAİZ ORANLARI YÜKSELSE BİLE ALTIN DEĞER KAZANMAYA DEVAM EDİYOR”

Federal Rezerv, faiz oranlarını yüzde 50 baz puan artırarak 22 yılın en büyük artışına ulaştı. Bununla birlikte, merkez bankası iki tane daha 50 baz puanlık hareket potansiyeli sinyali verdi.

WGC’nin kıdemli analisti Adam Perlaky, faiz oranları yükselse bile altının değer kazanmaya devam edeceğini belirtti. Analistler ise şu yorumlarda bulunuyor;

“Artan getirilere ve yüksek faiz oranı beklentilere rağmen Nisan ayı boyunca gerçekleşen girişler, yatırımcıların hala yüksek enflasyon ve daha yavaş ekonomik büyüme konusunda endişeli olduğunu gösteriyor. Stagflasyon ortamı riski göz önüne alındığında, özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika fonları arasında altın gibi likit hedge işlemlerine olan talep artamaya devam etti.”

“DOLARIN GÜÇLENMESİ ALTINI DERİNDEN ETKİLEYECEKTİR”

Uzmanlar ise altın yatırımcılarını uyararak, 20 yılın en yüksek seviyesine yakın işlem gören ABD dolarına dikkat etmesi gerektiğini belirterek değerli metaller üzerindeki etkisine dikkat çektiler. Analiste göre, tarihsel olarak güçlü bir dolar ile altın fiyatı arasındaki negatif korelasyon devam ediyor ve bu, varlığın gelecekte ters rüzgarlarla karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor. Adam Perlaky, görüşlerini şu şekilde açıklıyor:

“Ancak, altının tepkisinin, doların tek başına yönünden ziyade güçlenen doların arkasındaki tici güçlerden etkileyeceğini düşünmek önemli. Şahin Merkez Bankaları ve artan getiriler nedeniyle dolar güçlü kalırsa, altın fiyatı muhtemelen olumsuz etkilenecektir. Ancak yükseliş riskten kaçınma hissesinden kaynaklanıyorsa ve jeopolitik gerilimler devam ederse, altın yükselebilir.”

ABD enflasyon verisi öncesi altın fiyatlarında yükseliş! Piyasalarda hareketlilik başladı Fed’in faiz kararı ve sıkı para politika adımları ile baskı altına giren altın fiyatları, bugün açıklanacak olan ABD enflasyon verisi ile yükselişe geçti. Kritik veri öncesi dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları, açıklamaya saatler kala yükselişe geçti. ABD enflasyon verisi ise Fed’in gelecek olan para politikaları için büyük önem arz ediyor. Vatandaşlar ise ‘Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Gram ve çeyrek altın ne kadar?’ sorularını sormaya başladı. İşte piyasalardaki sıcak gelişmeler.

Bahçesini sularken yerde buldu! Özbekistan’da Selçuklulara ait ‘Allah’ yazılı altın sikke bulundu Özbekistan’da bahçesinin sularken yerde sarı bir metal parçası bulan Ulkan Eraliyev, parçayı araştırmak için Tirmiz Arkeoloji Müzesi'ne götürdü. Uzmanlar tarafından yapılan inceleme sonucu metalin 10. yüzyıl Selçuklu dönemine ait altın sikke olduğunu öğrendi. Nadir görülen altın sikkenin üzerinde "Allah" ve "Muhammed" kelimelerinin yazıldığı görüldü.

Piyasalarda gözü kulağı ABD’de! Enflasyon rakamları dolar, altın ve petrol fiyatlarına yön verecek Dolar ve altın yeni güne hareketli başladı. Yeni haftaya yükselişle başlayan Dolar/TL kuru 11 Mayıs Çarşamba gününde de yükselişini sürdürdü. 20 Aralık’tan bu yana ilk defa 15 TL seviyesini gören dolar, altın fiyatlarını da etkilemiş durumda. Ons altında düşüş söz konusu olurken gram ve çeyrek altında yükselişler devam ediyor. Piyasalar ise bugün ABD’den gelecek olan Nisan ayı enflasyon rakamlarına odaklanmış durumda. Uzmanlar ise ABD tüketici enflasyonun yüzde 8,1 olarak gerçekleşmesini öngörüyor. Peki bugün dolar ne kadar? Gram ve çeyrek altın kaç TL? İşte piyasalardaki son dakika gelişmeleri…