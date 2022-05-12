Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek foruma ilişkin düzenlenen toplantıda konuşan TTYD Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin “Forum kapsamında, uluslararası yatırımcı, otel markası, işletmeci, finans kurumu, banka ve fon temsilcilerini bir araya getirerek, turizm ve otelcilikte yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi ve Türkiye’yi üst düzey bir yatırım destinasyonu olarak tanıtmayı amaçlıyoruz” dedi.

Derneğin üyelerinin yaptığı yatırımların 60 milyar dolar olduğunu, 200 bine yakın yatak kapasitelerinin bulunduğunu ifade eden Narin, 2030’a kadar bu yatırım tutarını 100 milyar dolara ulaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.



TTYD Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin

34 MİLYON ZİYARETÇİ, 30 MİLYAR DOLAR GELİR

Türkiye’ye uluslararası yatırımcılardan yoğun bir talep gördüklerini anlatan Narin, salgın sürecinde insan kaynağının sektörden koptuğunu, insan kaynağının dönüşü için teşviklere ihtiyaçları olduğunu söyledi. Türkiye genelindeki 1,8 milyon yatağın etap etap yenilenmesi gerektiğini anlatan Narin, 50 milyar liralık düşük faizli kredinin yatırım ve yenilemede kullanılacağını, bu yıl turizm için 34 milyon ziyaretçi, 30 milyar doların üzerinde de gelir beklediklerini söyledi.

TTYD Yönetim Kurulu Üyesi Ayla Heyfegil de salgından sonra turizmin eskiye dönmesi için 2-3 yıla ihtiyaç olacağını söyledi. TTYD Yönetim Kurulu Üyesi Ferzan Çelikkanat ise Türkiye’nin çok ciddi yatırım potansiyelinin olduğunu, önümüzdeki dönemde yabancıların satın almalarının artacağını kaydetti.

Turizmci gelirde pandemiyi aştı Türkiye’nin turizm geliri ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 122,4 artışla 5,4 milyar dolara yükseldi. Böylece 2019’un ilk çeyreğindeki 4,6 milyar dolarlık rakam aşılırken, ziyaretçi sayısında da 2019’a yaklaşıldı.

Turizm gelirleri ilk çeyrekte yüzde 122,4 arttı! Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın ocak-mart dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Turizm geliri ilk çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 122,4 arttı. Söz konusu dönemde turizm geliri 5 milyar 454 milyon 488 bin dolar oldu