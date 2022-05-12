Türkiye Gazetesi

Önder Çelik - İSTANBUL

İstanbul Maden İhracatçıları Birliğinin (İMİB) yeni başkanı Rüstem Çetinkaya, geçtiğimiz yılı 6,1 milyar dolar ihracatla kapatan sektör ihracatını bu yıl en az 7 milyar dolara yükseltmek istediklerini söyledi. Sektörde yatırım iştahının kuvvetli olduğunu ifade eden Çetinkaya, en önemli problemlerinden olan ruhsat güvencesi ve izin süreçlerinin kısalması konusunda çalışma yapacaklarını vurguladı.

İZİN BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Ukrayna'daki savaş nedeniyle kil arzı problemi yaşandığını, seramikçilerin ‘ham madde güvenliğimiz tehlikeye girer’ endişesiyle ihracatın kayda alındığını anlatan Çetinkaya, üreticilerin nitelikli kilin çıktığı Şile’de 30 hektarlık yeni alan için yaptığı izin başvurusunun da reddedildiğini kaydetti. Çetinkaya "Burada hem kil ihracatı yapamamış oluyoruz hem de seramik üreticilerimizin ham madde kaynağıyla sıkıntı yaşamasına sebep oluyoruz" dedi.

Sektör için önemli olan bir diğer konunun da konteyner hasarları olduğuna işaret eden Çetinkaya, mermer blok yüklemelerinde ihracatçıların fahiş hasar bedelleri talep edilerek ciddi bir şekilde mağdur edildiğini ve bu sorunu tamamlayıcı sigorta ile çözeceklerini belirtti.

Sipariş iptalleri başladı, çözüm yerli madende Armatür Derneği ve Turaş Yönetim Kurulu Başkanı Turhan “Tarihimizde ilk defa müşterilerimizden sipariş iptalleriyle karşılaştık. Umuyorum Rusya-Ukrayna savaşı biter. Yoksa tüm sanayi sektörleri duracak gibi gözüküyor. Birçok müşterimizin yassı ham madde sıkıntısı olduğu için üretimi yarıya indi. Türkiye hammaddesini kendi üretmeli” dedi.