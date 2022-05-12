Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Engelli bireylerin sosyal hayata katılımlarına destek olmak için çalışmalar yürüten Turkcell, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında 81 ilde toplam 103 ‘engelsiz mağaza’ konseptini hayata geçirdi. Mevcut mağazaları engellilerin rahatça ziyaret edebilmesi için erişilebilir olarak yeniden tasarlayan Turkcell’in engelsiz mağazalarında; son teknoloji ürünler ve dijital servis çözümleri deneyimlenebiliyor.

"ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK"

Turkcell çözümlerini tüm satış kanallarında müşterilerle buluşturduklarını belirten Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal "Hem kapsayıcı hem de erişilebilir satış stratejilerimizin bir sonucu olan ve Aralık 2020’de İcra Kurulu onayıyla ‘GSMA Erişilebilirlik Prensipleri’nin arasına eklenen engelsiz mağaza projemizle, engelli bireylerin de Turkcell deneyimini rahatça yaşayabileceği bir konsept oluşturduk. İçerik konusunda zengin ve ülke geneline yayılmış ‘teknoloji mağazası’ anlayışımız sayesinde engellilere yönelik çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Turkcell’in engelsiz mağazalarında vitrinde ‘engelsiz mağaza ikonu’ yer alıyor. Mağazalarda görme engelliler için hissedilebilir zemin ve Braille etiketleme bulunurken, Hayal Ortağım uygulaması üzerinden de kapalı alanlarda navigasyon teknolojisi kullanılıyor. Aynı zamanda işitme engellilere özel işaret diliyle hizmet verilirken yine işitme engellilere, görüntülü çağrı merkezi çalışanları tablet üzerinden hızlıca bağlanarak destek verebiliyor.

Bedensel engelliler için de çeşitli çözümler barındıran engelsiz mağazalarda, akülü tekerlekli sandalye şarj noktası, kasa ve akıllı destek ünitelerinin engellilerin ergonomisine uygun şekilde alçak olması ön plana çıkan çözümler arasında yer alıyor. Engelsiz mağazalarda çeşitli sosyal destek kampanyaları da yürütülüyor.

Turkcell'i savaş bile durduramadı! 40 milyon abone Bölgesel gerilimlere rağmen büyümesini sürdüren Turkcell yılın ilk çeyreğinde 577 bin müşteri kazanarak toplam 40 milyon aboneye ulaştı. Turkcell, bu sayede bir milyon yeni müşteri hedefinin yarısından fazlasını gerçekleştirmiş oldu.

Turkcell’den yerli yazılım iş birliğiyle 5G teknolojisinde yeni bir adım Turkcell, geliştirdiği yapay zeka uygulaması ve 5G teknolojisini kullanarak uzaktan sürüş desteği alanında Türkiye’de bir ilklerden birini başardı. Operatörün Yapay Zeka Laboratuvarı’ndaki mühendisler, Kocaeli-Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde bulunan bir akıllı otonom sürüş aracını 5G deneme şebekesi üzerinden başarıyla kullandı.