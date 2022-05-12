Türkiye Gazetesi

Ömer Temür - SİVAS

Pandemi ile birlikte Çin’deki fiyatlar artarken Hindistan ve Avrupa’da üretime ara verildi. Dolayısıyla birçok üretim ve tedarik Türkiye’ye kaydı. Bunun üzerine navlun fiyatlarındaki yükseliş de Türkiye’deki sipariş miktarını artırdı. Takım tezgâhları sektörü özelinde 2021 yılı altın bir dönem oldu. Üretim bir önceki yıla göre yüzde 30 büyüme gösterirken, bu durum ihracat ve ithalat rakamlarına yansıdı. Talep artışlarına bağlı olarak sektörde yatırımlar hız kazandı. Takım tezgâhları sektöründe Türkiye’nin lider, Avrupa’nın ikinci büyük şirketi Tezmaksan siparişlere yetişemeyince baba ocağında yatırım kararı aldı. Sivas Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’nde 15 milyon avroluk yatırımla inşa edilecek fabrikanın temeli atıldı. Karanlık fabrika olma özelliğiyle dikkat çeken tesiste insan eli değmeden üretim yapılacak.

"HAYALİMİZ NİHAYETE ERDİ"

Fabrikanın açılışında konuşan Tezmaksan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aydoğdu "40 sene evvel kurduğumuz Tezmaksan’ın bugün Türkiye’de birinci, Avrupa’da ikinci büyük şirketi. Biz yola Sivas’tan çıkmıştık ve 40 yıl sonra yatırım yapmak üzere yine Sivas’a geldik. Benim gibi eski toprakların dirayetine ve inadına, genç nesillerin enerjisi ve kuvveti eklenince hayalimiz nihayete erdi" dedi.

HEDEF 10 MİLYON AVROLUK İHRCAT GETİRİSİ

Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu da baba ocağı Sivas'a yatırım yapmaktan dolayı gurur duyduklarını belirterek "Sanayinin Marmara Bölgesi’nde sıkışıp kalmasından dolayı ‘Yeni fabrikamız için neden Sivas olmasın?’ dedik. Bunu da dört yıl önce dillendirmeye başladık ve bugün fabrikamız için çok önemli bir adım attık. Kısa vadede robotlu otomasyon sistemleriyle CNC Tezgâh üretim kapasitesini 10 kat artırmanın yanı sıra ihracat potansiyelimizi genişletmek ve yeni pazar yerlerine açılmayı planlıyoruz. 15 milyon avro yatırım ve 30 milyon TL’lik fabrika inşası bedeliyle temelini anlattığımız fabrikamızın inşasını Sivas Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’nde 53 dönüm arazi üzerine gerçekleştireceğiz. İstanbul’daki Tezmaksan Üretim Tesisimizin bir kısmını taşıyacağımız Sivas’taki fabrikamızda, Türkiye’de yapılmayan CNC modellerinin de üretimi, AR-GE çalışmaları ve diğer süreçler de planlamamızda yer alacak. Bunun yanı sıra karanlık fabrika özelliğiyle de üretim sürecini sıfır insan müdahalesi ile gerçekleştireceğiz. Fabrikamız açıldığında başlangıçta 70 kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Uzun dönem hedefimizde de bu sayıyı 150’ye çıkarma hedefimiz bulunuyor. Sivas’a ilk etapta 10 milyon avroluk ihracat getirisi sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Sivas Valisi Salih Ayhan ise Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’nin Sivas’ın geleceğini belirleyen bir yatırım ve üretim üssü olduğunu, yatırımcılardan görülen yoğun talep ile atılan fabrika temellerinin bunun en bariz göstergesi olduğunu söyledi.

TEMELİ TÖRENLE ATILDI

Tezmaksan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aydoğdu ve Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu ev sahipliğinde gerçekleştirilen temel atma törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Sivas Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mustafa Eken ve çok sayıda davetli katıldı.

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