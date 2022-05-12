Türkiye Gazetesi

Küresel piyasalar için yön belirleyici olan ABD enflasyonu açıklandı. ABD mart ayı enflasyonu yüzde 8,5 çıkarak 40 yılın zirvesini gördü. Kritik veri sonrası gözler piyasaya çevrildi. Piyasalarda negatif yönlü hareketler devam ediyor. Kur 11 Mayıs’ta 15,38’e kadar yükselirken euro 16,14 seviyesinde işlem gördü.

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Dolar kuru bugün 15.30 bandında seyrediyor. 12 Mayıs 2022 sabahında spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 15,2978 lira, satış fiyatı 15,3067 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise aynı dakikalarda 16,0986 lira alış fiyatı, 16,1016 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor. İngiliz Sterlini'nde alış fiyatı 18,6442 lira, satış fiyatı 187351 lira seviyesinde yer alıyor.

ABD enflasyon oranları açıklandı! Altın fiyatlarında hareketlilik başladı: İşte altın ve doların ilk tepkisi Piyasaların merakla beklediği ABD Nisan ayı enflasyon oranları açıklandı. Açıklanan rakamlara göre ABD’de enflasyon Mart ayında görülen 40 yıllık zirveden geriledi ve yüzde 8,3 seviyelerine geriledi. Açıklanan veriler sonrası piyasalarda hareketlilik başladı. Altın fiyatlarında yükselişler başlarken dolar kurunda da hareketlilik yaşanıyor. Peki ABD enflasyon rakamları açıklandı mı? ABD Nisan ayı enflasyon oranı kaç? Altın fiyatlarında son durum ne? ABD enflasyonundan sonra dolar kurunda ne oldu? İşte detaylar…