Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri vatandaşların gündeminde. ABD enflasyonun beklenenin üstünde gelmesi altın fiyatlarını baskıladı. Ons altın yeni günde düşüşe geçerken, gram ve çeyrek altında hafif yükselişler görülüyor. Vatandaşlar ise “12 Mayıs 2022 tam, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?” sorularını aramaya başladı. Peki Çeyrek altın ne kadar? Gram ve tam altın kaç TL? Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? İşte anlık ve güncel altın fiyatları…

12 Mayıs 2022 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 911,64 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 911,08 lira satış fiyatı 912,09 liradan işlem görüyor.

Gram altın alış: 911,08 TL

Gram altın satış: 912,09 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.104,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.169,00 TL satış fiyatı 6.263,00 TL üzerinden işlem görüyor.

Cumhuriyet altını alış: 6.169,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.263,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.063,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 3.016,00 TL alış ve 3.062,00 TL satış fiyatına sahip.

Yarım altın alış: 3.016,00 TL

Yarım altın satış: 3.062,00 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.531,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak bugün 1.509,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.531,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Çeyrek altın alış: 1.509,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.531,00 TL

Türkiye'nin astım karnesi: Üç hastadan ikisi kontrol altında değil Türkiye’de astımın görülme sıklığının hızla arttığına dikkat çeken alerji ve klinik immünoloji uzmanı Prof. Dr. Dilşad Mungan, ülkemizde sadece hastaların üçte birinin astımının kontrol altında olduğunu söyledi.

ABD enflasyon oranları açıklandı! Altın fiyatlarında hareketlilik başladı: İşte altın ve doların ilk tepkisi Piyasaların merakla beklediği ABD Nisan ayı enflasyon oranları açıklandı. Açıklanan rakamlara göre ABD’de enflasyon Mart ayında görülen 40 yıllık zirveden geriledi ve yüzde 8,3 seviyelerine geriledi. Açıklanan veriler sonrası piyasalarda hareketlilik başladı. Altın fiyatlarında yükselişler başlarken dolar kurunda da hareketlilik yaşanıyor. Peki ABD enflasyon rakamları açıklandı mı? ABD Nisan ayı enflasyon oranı kaç? Altın fiyatlarında son durum ne? ABD enflasyonundan sonra dolar kurunda ne oldu? İşte detaylar…

Dünya Altın Konseyi’nden kritik altın tahmini: Altın için yükseliş umudu halen var Altın fiyatlarındaki dalgalanma sürerken, Dünya Altın Konseyi (WGC) tarafından açıklanan en son verilere göre, altındaki düşüşlerin geçici olduğu ve altının artan enflasyona karşı yine de yükselişe geçeceği belirtildi. Özellikle doların değer kazanmasıyla negatif yönlü bir eksen çizen altın fiyatları baskılardan kurtulmaya çalışıyor. Aynı zamanda WGC’nin kıdemli analisti Adam Perlaky’e göre, faiz oranları yükselse bile altın fiyatı için yükseliş umudu hala var.