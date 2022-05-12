Türkiye Gazetesi

Avrupa, adım adım benzinli ve dizel otomobillerin satışını yasaklamaya gidiyor. Avrupa Parlamentosu Komitesi, 2035'ten itibaren yasaklanmasını içeren yasal düzenlemeye destek vererek ilk adımı attı.

2035’TEN İTİBAREN SATIŞLARI YASAKLANACAK

Brüksel’de toplanan AP Çevre Komitesi, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın bir parçası olan ve emisyonları 2030'a kadar en az yüzde 55 azaltmayı hedefleyen "55'e Uyum-Fit for 55" paketini görüştü. Yapılan görüşmelerde çeşitli araçlara yönelik yeni karbon emisyon standartları belirleyen düzenlemeye ilişkin pozisyonunu 46 "evet", 40 "hayır" ve 2 "çekimser" oyla kabul edildi.

Alınan kararla, 2035'ten itibaren satılacak yeni otomobil ve hafif ticari araçlar sıfır emisyonlu olacak. Böylece, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde söz konusu tarihten itibaren yeni benzinli veya dizel otomobil satışı yapılamayacak.

2050’DE TÜM ARAÇLAR SIFIR EMİSYONLU OLACAK

Öte yandan görüşmelerde 2030 yılı için otomobillerin emisyon düşürme hedefinin yüzde 55'ten yüzde 70'e çıkarılmasına destek verilmedi. Bu aşamadan sonra düzenlemeye ilişkin pozisyon AP Genel Kurul Oturumu'nda oylandıktan sonra üye ülkelerle müzakerelere başlanacak. AB, 2050 yılına kadar bütün sektörlerin ve araçların sıfır emisyonlu olmasını hedefliyor.

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